“Hipnótica y monstruosa”: expertos lanzan su veredicto final sobre la película de Michael Jackson tras estreno en Berlín

Tras su primera exhibición mundial en Berlín, los críticos y especialistas de la industria han compartido sus impresiones sobre la película dirigida por Antoine Fuqua. La actuación de Jaafar Jackson, sobrino del artista, se perfila como el eje central de una producción que busca equilibrar el legado artístico con la complejidad humana del ídolo.

Shakira no se detiene: tras romper récords históricos de taquilla, estrena ‘Algo tú’ junto a Beéle

La expectativa por el estreno de ‘Michael’, el largometraje biográfico basado en la vida de Michael Jackson, ha alcanzado un nuevo punto máximo tras su reciente presentación en Berlín. La cinta, distribuida por Lionsgate y Universal Pictures, no solo representa uno de los proyectos más ambiciosos del año en términos de presupuesto y producción, sino que también pone a prueba la capacidad de Hollywood para abordar la figura del artista más influyente del pop global. Bajo la dirección de Antoine Fuqua, las primeras reacciones sugieren que la película apuesta fuertemente por la inmersión sensorial y el rigor en las secuencias coreográficas.

Uno de los puntos de mayor consenso entre quienes ya han podido ver el filme es la interpretación de Jaafar Jackson. El joven actor, hijo de Jermaine Jackson, asume la responsabilidad de interpretar a su tío en un papel que muchos críticos han calificado como “hipnótico”. Según publicó Junior Felix, crítico de That Hashtag Show, la actuación es deslumbrante: “Jaafar Jackson encarna el espíritu, la ambición y la presencia física de Michael Jackson de un modo notable”.

Por su parte, Liam Crowley, del portal especializado ScreenRant, destacó la capacidad del protagonista para sostener el peso de la cinta, calificando su trabajo como “eléctrico”. Esta elección de reparto, que inicialmente generó dudas por el parentesco directo, parece haber sido el mayor acierto de Fuqua para capturar la esencia gestual del cantante de Thriller.

Más allá de la figura central, la crítica ha puesto el foco en la participación de Colman Domingo, quien interpreta a Joe Jackson, el patriarca de la familia. Domingo, recientemente nominado al Oscar, ofrece una interpretación que ha sido descrita como “monstruosa”, reflejando la compleja y a menudo tensa relación que marcó la infancia y carrera de Michael.

La interacción entre la vulnerabilidad del protagonista y la severidad del padre parece ser uno de los motores dramáticos que dan profundidad a la película, alejándola de ser un simple recopilatorio de éxitos musicales. Los expertos señalan que, aunque la película celebra el talento del artista, no ignora las dinámicas familiares que moldearon su carácter.

A nivel técnico, la producción ha sido elogiada por la recreación de momentos icónicos de la historia de la música. Recreaciones de videoclips como Beat It y presentaciones en vivo son mencionadas como hitos de la cinematografía actual.

“Sisu: camino a la venganza”, la nueva ‘joya’ de acción que llega a Colombia desde Finlandia

“Por esto vamos al cine. Las secuencias están recreadas a la perfección”, señaló Crowley en su reseña para ScreenRant, aunque también advirtió que el ritmo de la cinta puede fluctuar en ciertos tramos del metraje.

A pesar del entusiasmo generalizado, algunos especialistas han sido más cautos. Se menciona que el final de la película podría generar debate entre los espectadores, y que la narrativa, al intentar abarcar una vida tan densa, encuentra algunos obstáculos en su fluidez. No obstante, el consenso preliminar apunta a que ‘Michael’ es un tributo cinematográfico que cumple con la espectacularidad que el legado del ‘Rey del Pop’ demanda.

El estreno comercial de la película está programado para el próximo 22 de abril, fecha en la que el público general podrá evaluar si la visión de Fuqua logra equilibrar el mito con el hombre detrás de los guantes de lentejuelas.