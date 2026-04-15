“Sisu: camino a la venganza”, la nueva ‘joya’ de acción que llega a Colombia desde Finlandia

El director finlandés Jalmari Helander presenta Sisu: camino a la venganza, la esperada continuación del éxito de 2022 que consolidó a Aatami Korpi como un nuevo referente del género de acción. Protagonizada nuevamente por Jorma Tommila, la cinta busca expandir el universo de supervivencia extrema establecido en su primera entrega, esta vez con un presupuesto duplicado y la incorporación del veterano Stephen Lang como antagonista principal.

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En 2022, Sisu se posicionó como una sorpresa cinematográfica. Con un presupuesto modesto de aproximadamente 6 millones de dólares, la historia del buscador de oro que enfrenta a un pelotón nazi en la Laponia finlandesa logró recaudar cerca de 18 millones de dólares, sumando su paso por salas y plataformas de streaming. La crítica internacional destacó en su momento la capacidad de Helander para narrar a través del movimiento, reduciendo el diálogo al mínimo y priorizando la narrativa visual.

En esta nueva entrega, la trama se sitúa inmediatamente después del fin de la Segunda Guerra Mundial. Aatami Korpi intenta reconstruir su vida en un hogar devastado, solo para encontrarse con una nueva amenaza: tropas que aún operan en territorio finlandés tras el conflicto. La premisa mantiene la esencia de su predecesora: un hombre contra un ejército, apoyado en una resistencia física que desafía toda lógica convencional.

Bajo la dirección de fotografía de Mika Orasmaa, Sisu: camino a la venganza abandona los paisajes pulcros de la primera parte para adoptar una estética más árida y erosionada. Según las reseñas especializadas, este cambio visual refleja el agotamiento de un mundo posbélico. A diferencia de las grandes producciones de Hollywood que dependen excesivamente de los efectos generados por computadora (CGI), la propuesta de Helander sigue apostando por la acción física y coreografiada.

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El filme utiliza recursos narrativos que remiten al cine clásico. Los capítulos divididos por títulos en tipografía de western y la ausencia de líneas de diálogo por parte de Tommila evocan el estilo de Buster Keaton. No obstante, la película no rehúye del exceso; diversas fuentes describen las secuencias de acción como una “fusión entre el cine bélico y la lógica del dibujo animado”, donde la supervivencia del protagonista alcanza niveles de invulnerabilidad casi caricaturescos.

Uno de los puntos más destacados de esta producción es la química antagónica entre Jorma Tommila y Stephen Lang (Avatar). Mientras Tommila mantiene su interpretación muda y visceral, Lang aporta un contrapunto teatral y deliberadamente exagerado. De acuerdo con el análisis de expertos en cine de género, este choque de energías evita que la película necesite subtramas complejas, manteniendo un ritmo constante durante sus 90 minutos de duración.

La crítica coincide en que la cinta no busca profundidad filosófica, sino una ejecución técnica impecable dentro de los márgenes de la “ultraviolencia” estilizada.