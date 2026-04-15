El creador de ‘The Big Bang Theory’ admite su mayor error en la serie: “Tratamos a Penny como una rubia tonta”

A casi siete años de su episodio final, ‘The Big Bang Theory’ continúa siendo un referente de la cultura popular global. Sin embargo, detrás del éxito de las 12 temporadas y los 10 premios Emmy, sus creadores han comenzado a ventilar decisiones creativas que, con la perspectiva del tiempo, califican como desaciertos.

Steven Spielberg habla del megaproyecto que nunca verá la luz: “Iba a ser la película más cara de mi carrera”

En el reciente libro ‘The Big Bang Theory: The Definitive, Inside Story of the Epic Hit Series’, Jessica Radloff, Chuck Lorre y su equipo de producción ofrecen una mirada introspectiva sobre el manejo de Penny, el personaje interpretado por Kaley Cuoco.

En los primeros años de la serie, que se estrenó en 2007, el personaje de Penny fue concebido bajo una lente limitada. Según declaraciones de Lorre recogidas en la obra de Radloff, el equipo de guionistas tardó en ver el potencial de la actriz y la profundidad que el personaje requería para equilibrar la dinámica del grupo.

“Uno de los personajes peor utilizados de la serie al principio fue Penny. Era realmente obvio que no habíamos desarrollado el personaje más allá de la ‘chica guapa de la puerta de al lado’”, admitió Lorre. El productor reconoció que, inicialmente, se le representó de forma superficial, recurriendo a la idea de la “rubia tonta”. No obstante, la capacidad actoral de Cuoco obligó a un giro de timón: “Teníamos que hacer que el personaje fuera más completo... Con el tiempo, Penny adquirió inteligencia sobre las personas, las relaciones y las situaciones”.

Lorre explica que la “magia” de Cuoco radicó en su capacidad para no juzgar a los científicos, esta “inteligencia emocional y social” se convirtió en el contrapunto necesario para la lógica pura de los protagonistas masculinos, transformando a Penny en el anclaje humano de la historia.

De mentor a guerrero: el impactante tráiler de ‘Amanecer en la Cosecha’ revela el origen del joven Haymitch

A pesar de la corrección de rumbo en las primeras temporadas, el desenlace de la serie en 2019 dejó una herida abierta en parte de la audiencia y en la propia Kaley Cuoco. La decisión de que Penny terminara embarazada, a pesar de haber manifestado repetidamente su deseo de no tener hijos, sigue siendo uno de los puntos más discutidos por los seguidores de la sitcom.

Por su parte, Cuoco reveló que ella misma votó en contra de esa dirección narrativa: “Deseaba que no, porque me encantó ese mensaje de Penny no queriendo tener hijos”, confesó la actriz.

‘The Big Bang Theory’ cerró su ciclo con 279 episodios, pero su universo se expande hoy con precuelas como ‘Young Sheldon’ y nuevos proyectos como ‘Georgie & Mandy’s First Marriage’.