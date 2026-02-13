Series

El universo de ‘The Big Bang Theory’ se expande: se anuncia el regreso de tres personajes de la serie

Se prepara un nuevo spin-off de ‘The Big Bang Theory’ centrado en Stuart Bloom. Conozca a los actores confirmados y la novedosa premisa.

GoogleSiga las noticias de SEMANA en Google Discover y manténgase informado

Valentina Rueda Rodríguez

Valentina Rueda Rodríguez

13 de febrero de 2026, 2:11 p. m.
Kevin Sussman y otros dos actores confirmados para la nueva serie de Max.
Kevin Sussman y otros dos actores confirmados para la nueva serie de Max. Foto: x

El universo televisivo creado por Chuck Lorre y Bill Prady se prepara para una nueva etapa de expansión. Tras el éxito global de ‘The Big Bang Theory’ y la precuela ‘Young Sheldon’, la plataforma de streaming Max ha dado los primeros pasos firmes para un tercer proyecto. En esta ocasión, el foco se desplaza de los físicos hacia un grupo de personajes secundarios que lograron ganarse el afecto del público durante las doce temporadas de la serie original.

‘El botín’ ya es la película más vista del año superando los 100 millones de vistas en Netflix; conozca el talento paisa que hay detrás

Los protagonistas confirmados

La producción ha asegurado el regreso de tres rostros familiares. Kevin Sussman, quien interpretó al melancólico dueño de la tienda de cómics, Stuart Bloom, liderará el elenco. Lo acompañarán Lauren Lapkus, en su papel de Denise (la experta en cómics y pareja de Stuart), y Brian Posehn, quien dio vida al geólogo Bert Kibbler.

La inclusión de estos actores sugiere un tono que explorará la vida cotidiana de los círculos periféricos del grupo original, manteniendo el ADN “geek” que definió a la franquicia. Sussman, quien participó en 80 episodios de la serie madre, pasa así de ser un recurso cómico recurrente a la figura central del relato.

¿Un giro hacia la ciencia ficción?

Uno de los puntos más llamativos y que requiere mayor seguimiento editorial es la premisa argumental. De acuerdo con información publicada por varios medios, el proyecto llevaría el título de ‘Stuart Fails to Save the Universe’. A diferencia de la sitcom tradicional de multicámara, esta entrega se describe como una historia de “ciencia ficción compleja”.

Televisión

Las 9 mejores historias de romance en Prime Video para celebrar el amor en San Valentín

Televisión

En nueve días regresa una de las series más esperadas en Netflix: la temporada uno ‘barrió’ con el número de visualizaciones

Televisión

Estas son las 15 mejores películas para ver en Amazon Prime Video en febrero

Televisión

Estas son las series y películas de HBO Max imperdibles en Colombia en la semana del 9 al 15 de febrero

Televisión

Las mejores películas románticas de HBO+ para disfrutar en San Valentín

Televisión

Top 10 de las series favoritas en Netflix en lo que va de 2026; Bridgerton, en la lista, con varias temporadas

Arcadia

La mente en modo ‘bajo consumo’: ¿para qué pensar si la IA ya lo hace?

Gente

Kaley Cuoco, estrella de ‘Big Bang Theory’, dejó boquiabiertos a fanáticos con vestido de encaje

La sinopsis compartida indica que Stuart se verá envuelto en una aventura surrealista tras dañar accidentalmente un dispositivo construido por Sheldon Cooper y Leonard Hofstadter, lo que desencadenaría un “Armagedón multiverso”. Esta narrativa permitiría, teóricamente, la aparición de versiones alternativas de los personajes protagonistas (Penny, Leonard y Sheldon), aunque hasta la fecha ni Kaley Cuoco, ni Johnny Galecki, ni Jim Parsons han confirmado su participación.

La visión de Chuck Lorre: salir de la “zona de confort”

El productor ejecutivo Chuck Lorre ha manifestado su interés en romper con los esquemas establecidos. En declaraciones recogidas por fuentes cercanas a la producción, Lorre afirmó que su intención con este nuevo capítulo es hacer algo “radical” que lo saque de su zona de confort creativa. “Algo que los personajes de The Big Bang Theory hubieran amado, odiado y sobre lo que hubieran discutido”, señaló el creador, sugiriendo que la serie podría adoptar un lenguaje visual y narrativo más cercano a las novelas gráficas que tanto apasionan a sus protagonistas.

Estado actual de la producción

A pesar del entusiasmo de los fanáticos, es imperativo manejar la información con prudencia. Si bien el desarrollo de la serie fue anunciado por Max en abril de 2023, diversos reportes indican que el proyecto aún no cuenta con la “luz verde” definitiva para su rodaje. Esto significa que, aunque los contratos de los actores principales están avanzados, la serie todavía podría enfrentar cambios estructurales o incluso no llegar a la pantalla si los pilotos no cumplen con las expectativas de la plataforma.

Por ahora, el proyecto se encuentra en una fase crítica de preproducción. De concretarse, representaría una apuesta arriesgada para Warner Bros. Discovery, al transformar una comedia de situación en una narrativa de aventuras multiversales, manteniendo el humor pero elevando la complejidad de su trama.

Más de Televisión

Kevin Sussman y otros dos actores confirmados para la nueva serie de Max.

El universo de ‘The Big Bang Theory’ se expande: se anuncia el regreso de tres personajes de la serie

Existen diversas aplicaciones para ver películas gratis.

Las 9 mejores historias de romance en Prime Video para celebrar el amor en San Valentín

El agente nocturno regresará con su tercera temporada en febrero 2026

En nueve días regresa una de las series más esperadas en Netflix: la temporada uno ‘barrió’ con el número de visualizaciones

Prime Video ha cambiado su forma de navegación dentro de la aplicación.

Estas son las 15 mejores películas para ver en Amazon Prime Video en febrero

HBO Max anuncia una nueva subida de precio en las suscripciones en España.

Estas son las series y películas de HBO Max imperdibles en Colombia en la semana del 9 al 15 de febrero

Los protagonistas de la famosa película romántica 'The Notebook' (2004).

Las mejores películas románticas de HBO+ para disfrutar en San Valentín

La venta de Warner Bros Discovery avanza entre varias propuestas, incluida una que convertiría a Netflix en un gigante aún mayor.

Top 10 de las series favoritas en Netflix en lo que va de 2026; Bridgerton, en la lista, con varias temporadas

El ojo y las letras de Vince Gilligan así como la actuación de Rhea Seehorn son claves en 'Pluribus'.

La mente en modo ‘bajo consumo’: ¿para qué pensar si la IA ya lo hace?

El presupuesto ha sido uno de los elementos más destacados del proyecto desde su inicio.

Netflix anuncia el regreso de la esperada serie de ciencia ficción más ambiciosa: su temporada 2 se estrena en 2026

Dragon Ball es uno de los animes más importantes en la historia de la animación japonesa,

‘Dragon Ball Super’ confirma su regreso al anime con dos estrenos clave tras casi una década

Noticias Destacadas