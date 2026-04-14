Steven Spielberg habla del megaproyecto que nunca verá la luz: “Iba a ser la película más cara de mi carrera”

Steven Spielberg, uno de los directores más influyentes en la historia del cine contemporáneo, ha compartido recientemente los motivos que lo llevaron a desistir de uno de sus proyectos más ambiciosos: la adaptación cinematográfica de ‘Robopocalypse’.

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El cineasta estadounidense confirmó que la decisión no respondió a diferencias creativas, sino a una evaluación sobre la viabilidad financiera de la producción y el riesgo que representaba para la estabilidad de los estudios involucrados.

Durante más de una década, la adaptación de la novela homónima de Daniel H. Wilson generó altas expectativas entre los aficionados al género de ciencia ficción. La trama, que aborda una insurrección global de máquinas contra la humanidad, parecía el lienzo ideal para el director de clásicos como Jurassic Park y Minority Report. Sin embargo, a pesar de contar con un guion desarrollado y una preproducción avanzada, el filme entró en lo que la industria denomina development hell (infierno de desarrollo).

El factor determinante, según declaraciones recogidas por varios medios, fue el presupuesto. A medida que el diseño de producción evolucionaba, las cifras alcanzaban niveles que el propio Spielberg consideró insostenibles para el mercado actual.

En una industria donde los presupuestos de los blockbusters o taquillazos suelen superar los 200 millones de dólares, la postura de Spielberg destaca por su moderación comercial. El director explicó que ‘Robopocalypse’ se perfilaba para ser la película más cara de su extensa carrera, un riesgo que no estaba dispuesto a trasladar a su propia productora, DreamWorks, ni a socios externos.

“Había el riesgo de que acabara con todo un estudio que nunca recuperaría su dinero. Así que literalmente decidí que iba a ser la película más cara que jamás habría dirigido, y no estaba preparado para asumir eso”, afirmó el cineasta a Empire.

Spielberg subrayó que, como productor, tiene la responsabilidad de proteger la salud financiera de su empresa. Al no poder garantizar una respuesta del público que asegurara el retorno de la inversión, optó por la cancelación del proyecto bajo su mando.

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Aunque Spielberg abandonó la dirección, la propiedad intelectual de ‘Robopocalypse’ ha mantenido cierta actividad en los círculos de producción. En años recientes, se ha vinculado el nombre de Michael Bay como posible sucesor en la silla del director, sugiriendo un enfoque potencialmente más orientado a la acción técnica para intentar reducir los márgenes de riesgo.

Para este 2026, el director prepara su regreso triunfal a la ciencia ficción con el estreno de ‘El día de la revelación’, previsto para el 12 de junio. Esta nueva producción, que cuenta con un elenco estelar integrado por Emily Blunt, Josh O’Connor y Colin Firth, se centra en una narrativa de contacto extraterrestre, retomando uno de los temas predilectos de su filmografía pero bajo un esquema de producción que el cineasta considera equilibrado y responsable.