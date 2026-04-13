La cruda y ácida serie de época que llegó a Netflix y se enfrenta a ‘Bridgerton’

El catálogo de Netflix ha incorporado recientemente las tres temporadas de The Great, una producción que narra, bajo una óptica satírica y deliberadamente anacrónica, el ascenso al poder de Catalina la Grande en la Rusia del siglo XVIII.

Protagonizada por Elle Fanning y Nicholas Hoult, la serie se posiciona como una alternativa disruptiva para los seguidores de dramas de época como Bridgerton o La Emperatriz.

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A diferencia de las producciones que buscan una recreación fidedigna de los hechos, The Great se presenta desde su secuencia de apertura como una historia “ocasionalmente real”.

Creada por el dramaturgo y guionista Tony McNamara, la serie utiliza la figura histórica de Sofía de Anhalt-Zerbst (nombre real de Catalina) para construir una comedia negra que prioriza la crítica social y el ingenio sobre el rigor documental.

La trama inicia con la llegada de una joven e idealista Catalina a la corte rusa para contraer matrimonio con el emperador Pedro III.

No obstante, el choque cultural y personal es inmediato: se encuentra con un sistema autoritario, una corte entregada al exceso y un marido que la serie retrata como un tirano egocéntrico.

Ante este panorama, la protagonista inicia una conspiración palaciega para derrocar al monarca y modernizar el imperio.

El peso interpretativo recae en Elle Fanning, quien dota a Catalina de una transición que va desde la inocencia hasta la frialdad política, y Nicholas Hoult, cuyo papel como Pedro III ha sido aclamado por la crítica debido a su capacidad para alternar entre el carisma absurdo y la crueldad.

Según reseñas especializadas, la química entre ambos actores es el eje central que sostiene el ritmo de los 30 episodios que componen la obra.

El estilo visual de la serie ha sido comparado con la estética de Sofia Coppola en Marie Antoinette (2006). La producción combina un vestuario lujoso y escenarios barrocos con una banda sonora contemporánea que incluye artistas como Patti Smith.

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El recorrido de The Great en el mercado de contenidos ha sido complejo. Originalmente producida para la plataforma Hulu en Estados Unidos y distribuida en España y partes de Latinoamérica a través de servicios como Starzplay.

Su reciente integración al catálogo global de Netflix representa una segunda vida para la ficción. En Netflix, la serie ha escalado rápidamente en las listas de tendencias, logrando otra vez la repercusión que la crítica internacional le otorgó durante sus emisiones originales entre 2020 y 2023.

Si bien la serie comparte con Bridgerton la fastuosidad estética y ciertos elementos de romance, The Great se distingue por un tono “maravillosamente perverso”, según lo describen analistas de entretenimiento.

La producción contiene escenas de violencia gráfica, un lenguaje explícito y situaciones surrealistas que requieren un espectador abierto al humor negro y a la deformación de la realidad histórica en favor de la narrativa satírica.