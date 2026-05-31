Cambio en las huelgas en Hollywood: estudios y actores señalan nuevas reglas para los actores hechos con IA

Tres años después de las huelgas que paralizaron Hollywood, los estudios regresaron a la mesa de negociación con un tono más constructivo frente a los actores, especialmente en torno al avance de la inteligencia artificial (IA), según representantes del sector.

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“Los estudios y las plataformas de streaming se sentaron a la mesa con una perspectiva diferente”, afirmó Duncan Crabtree-Ireland, director ejecutivo nacional del SAG-AFTRA, sindicato que reúne a más de 160.000 miembros del cine, la televisión y los videojuegos.

El acuerdo, que entrará en vigor en julio si es aprobado por los miembros, se desarrolló en un ambiente “mucho más colaborativo”, pese a que la discusión fue “muy intensa”.

Las huelgas de 2023 como punto de inflexión

Para el sindicato SAG-AFTRA, las huelgas de 2023 marcaron un antes y un después en la relación con los estudios.

“Creo que las huelgas de 2023, aunque fueron muy difíciles para todos nosotros, ayudaron a recalibrar la relación entre los estudios y los sindicatos en general”, sostuvo Crabtree-Ireland.

Las huelgas de 2023 transformaron la relación entre los estudios y los sindicatos de actores. Foto: AP

Según el dirigente, las empresas “ahora comprenden mejor” por qué la regulación de la IA es una prioridad, y coinciden en la necesidad de proteger la creatividad humana, al considerar que “hay una cualidad única y especial en la creatividad y la interpretación humanas”.

IA, sintéticos y réplicas digitales

El avance de la inteligencia artificial ya impacta de forma directa en Hollywood, incluso en discusiones de premios como los Óscar y los Globos de Oro.

Aunque los actores se sienten “más seguros” que en 2023, “sigue habiendo una preocupación muy, muy fuerte con respecto a la IA”, señaló Crabtree-Ireland.

El representante mencionó el caso de Tilly Norwood, personaje creado por la productora Particle6 mediante IA, que generó polémica tras aparecer en un cortometraje en redes en 2025.

“Los sintéticos… son creados sin base en una persona real”, explicó, mientras que las réplicas digitales buscan imitar a intérpretes reales, vivos o fallecidos, como ocurrió con la versión de Val Kilmer en la película “As Deep as the Grave”.

Nuevas reglas y protección al trabajo humano

El acuerdo no prohíbe la IA, pero establece límites claros: las réplicas digitales requieren “consentimiento informado y una compensación justa”, mientras que los sintéticos solo podrán usarse en casos excepcionales.

Para réplicas digitales (copias de actores reales): siempre necesitan permiso del actor y pago justo .

(copias de actores reales): siempre necesitan y . Para personajes sintéticos (hechos 100 % con IA, como Norwood): solo se pueden usar en casos muy especiales o raros, y si hay conflicto, se va a arbitraje (un proceso que desincentiva su uso).

(hechos 100 % con IA, como Norwood): solo se pueden usar en o raros, y si hay conflicto, se va a (un proceso que desincentiva su uso). Para doblaje: no pueden replicar la voz de un actor en otros idiomas sin su consentimiento.

*Con información de AFP.