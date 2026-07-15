A través de inteligencia artificial, fue el método que según las autoridades fue empleaba una red dedicada a ofrecer falsos trámites migratorios y supuestas visas para viajar a Estados Unidos.

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La operación, adelantada por la Dirección de Investigación Criminal e Interpol (DIJÍN), permitió capturar a cinco personas en Ibagué, luego de una investigación que se extendió durante seis meses. Durante el procedimiento fueron hallados documentos falsificados, dólares falsos y equipos tecnológicos que, presuntamente, eran utilizados para desarrollar las estafas.

La inteligencia artificial era clave para ganar la confianza de las víctimas

De acuerdo con el director de la Dirección de Investigación Criminal e Interpol, coronel Elver Vicente Alfonso Sanabria, la organización buscaba convencer a personas interesadas en emigrar a Estados Unidos mediante supuestos procesos legales para obtener visas y otros documentos migratorios.

Según explicó el oficial, uno de los elementos que más llamó la atención de los investigadores fue el uso de inteligencia artificial para hacer más creíbles los contactos con las víctimas.

“Venía siendo utilizada la inteligencia artificial, especialmente con una modalidad denominada Deep Face, la cual consiste en alterar rostros, voces e inclusive acentos para dar una mayor credibilidad y confianza a esas potenciales víctimas”, señaló Sanabria.

Según el director de la DIJÍN, los delincuentes alteraban rostros, voces y acentos para generar confianza. Foto: @mindefensa

En términos sencillos, este tipo de tecnología permite modificar digitalmente la apariencia o la voz de una persona para que un video o una llamada parezcan auténticos. De esa manera, quienes estaban detrás del fraude podían aparentar ser funcionarios o intermediarios confiables y aumentar las probabilidades de que las víctimas entregaran dinero o información personal.

Seis meses de investigación terminaron con cinco capturas

Las autoridades indicaron que el seguimiento a esta estructura criminal se prolongó durante medio año, tiempo en el que reunieron las pruebas necesarias para intervenir el grupo.

“Logramos capturar estas cinco personas, pero además la ejecución de diligencias de allanamiento, logrando la incautación de material probatorio de gran importancia para el fortalecimiento de esta investigación”, afirmó.

El operativo permitió decomisar dólares falsos junto con otros elementos de interés para la investigación. Foto: @mindefensa

Durante los procedimientos también fueron encontrados dólares falsos, documentación relacionada con procesos migratorios y formatos que simulaban pertenecer a entidades oficiales.

Documentos falsificados y equipos tecnológicos fueron incautados

Entre los elementos incautados figuran documentos asociados con trámites migratorios, formatos que aparentaban haber sido expedidos por cancillerías y embajadas, así como dispositivos tecnológicos que de acuerdo con la investigación, habrían servido para ejecutar las estafas.

Sobre este hallazgo, el director de la DIJÍN indicó:

“Se incautaron dólares falsos, documentación de trámites migratorios, inclusive falsificando algunas cancillerías y embajadas, las cuales están siendo procesadas, pero además las herramientas tecnológicas que estaban siendo utilizadas por esta estructura criminal”.

Las autoridades analizan la documentación y los equipos tecnológicos encontrados durante los allanamientos. Foto: @mindefensa

Todo este material ahora hará parte del proceso judicial y será analizado por las autoridades para establecer el alcance de las actividades de la organización y determinar si existen más personas afectadas.

Los capturados enfrentarán varios delitos

Las cinco personas detenidas deberán responder ante la justicia por diferentes conductas relacionadas con la investigación.

El coronel Sanabria informó que los procesados serán judicializados por violación de datos personales y por falsedad agravada, al considerar que la organización habría utilizado herramientas de inteligencia artificial para fortalecer el engaño.

“Los citados delincuentes serán judicializados por los delitos de violación de datos personales, pero también por falsedad agravada, como quiera que se utilizó inteligencia artificial para cautivar a estas víctimas”, concluyó.

Con este operativo, las autoridades buscan frenar una modalidad de fraude que combina herramientas tecnológicas con falsas promesas de migración, una estrategia que, según el Ministerio de Defensa, representa un nuevo desafío frente a las redes dedicadas a las estafas transnacionales.