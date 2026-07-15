¿Por qué expertos piden borrar ya mismo estas aplicaciones del teléfono celular? Listado preocupante

La seguridad en los dispositivos móviles se ha vuelto una prioridad ante el incremento de tácticas engañosas que circulan en las tiendas de aplicaciones.

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Recientemente, tanto la firma de ciberseguridad Kaspersky como la Superintendencia Financiera de Colombia han advertido sobre el riesgo inminente de mantener ciertos programas instalados en el celular, ya que pueden convertir al usuario en víctima de redes criminales o de extorsiones financieras.

El engaño de las herramientas de conexión gratuita

Muchas personas optan por instalar servicios de VPN gratuitos (herramientas que permiten navegar por internet ocultando la ubicación real) para acceder a contenidos restringidos. Sin embargo, lo que parece un beneficio sin costo oculta una infraestructura peligrosa.

Expertos advierten que ciertas VPN gratuitas pueden ocultar riesgos para el teléfono. Foto: NurPhoto via Getty Images

Según expertos de Kaspersky, estas aplicaciones suelen ser un anzuelo para crear una botnet, que es básicamente una red gigante de teléfonos o computadoras infectadas que los delincuentes controlan a distancia para realizar ataques.

Al respecto, el blog oficial de Kaspersky señala que “los usuarios que instalaban estas aplicaciones transformaban sus dispositivos en servidores proxy que canalizaban el tráfico de otra persona”.

En términos sencillos, un “servidor proxy” funciona como un túnel por donde pasa la conexión de internet de desconocidos; si esa otra persona comete un delito, parecerá que la conexión salió desde el teléfono del usuario engañado.

Entre las aplicaciones señaladas para borrar se encuentran nombres como:

MaskVPN

DewVPN

PaladinVPN

Lite VPN

Oko VPN

La trampa de los créditos rápidos en el celular

Otra gran amenaza identificada es el llamado “gota a gota virtual”. Se trata de aplicaciones que ofrecen préstamos de dinero de forma casi instantánea y sin requisitos legales. El problema radica en que, para entregar el dinero, solicitan permisos para acceder a funciones del teléfono que no tienen relación con un trámite financiero.

La Superintendencia Financiera de Colombia explica que estos servicios “te exigen aceptar todos los ‘Términos y condiciones’, con lo que les das acceso a toda la información de tu dispositivo móvil”.

Expertos alertan sobre apps de créditos que ponen en riesgo la privacidad del usuario. Foto: Getty Images

Una vez que obtienen esta entrada, los prestamistas roban la lista de contactos y la galería de imágenes. Si el usuario se retrasa en un pago, utilizan esa información personal para acosar a sus amigos y familiares o incluso difundir fotografías privadas para presionar el cobro de intereses excesivos.

Medidas de prevención para el usuario

Para evitar caer en estas redes, es fundamental aplicar criterios de seguridad antes de descargar cualquier programa.

En el caso de las aplicaciones financieras, la Superintendencia Financiera de Colombia recomienda, “antes de instalar este tipo de aplicaciones”, revisar “los comentarios de otros usuarios y la calificación que les han dado”.

Por su parte, si se requiere una conexión protegida, la recomendación es evitar las opciones totalmente gratuitas y desconocidas. Los expertos sugieren que, si no se desea pagar, se utilicen versiones limitadas de empresas reconocidas que garanticen que el dispositivo no será utilizado para fines ilícitos por terceros.