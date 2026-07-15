Cómo proteger su celular de los hackers: haga este chequeo de seguridad en menos de 10 minutos

Los celulares almacenan gran parte de la vida digital de las personas. En ellos se guardan conversaciones, fotografías, documentos, datos bancarios, contraseñas e incluso información laboral. Por esta razón, un dispositivo desprotegido puede convertirse en una puerta de entrada para ciberdelincuentes.

La nueva amenaza para Android que aprovecha una función poco conocida para tomar el control del celular: así puede infectarlo

De acuerdo con expertos de la empresa de ciberseguridad ESET, realizar un chequeo rápido de seguridad en el celular es una práctica recomendada para identificar posibles vulnerabilidades y reforzar la protección de la información personal.

“Es 10 minutos y con acciones simples, puedes detectar riesgos, cerrar accesos innecesarios y evitar problemas antes de que ocurran. Y así, reducir muchísimo el riesgo de que toda tu vida digital quede vulnerable”, señaló Mario Micucci, investigador de seguridad informática de la compañía citada anteriormente.

Instalar todas las actualizaciones pendientes del sistema operativo y de las aplicaciones. Foto: Getty Images

¿Cómo revisar la seguridad de su celular en minutos?

El primer paso, según los expertos, es instalar todas las actualizaciones pendientes del sistema operativo y de las aplicaciones. Mantener el dispositivo al día es fundamental, ya que las versiones más recientes corrigen vulnerabilidades de seguridad que los ciberdelincuentes pueden aprovechar para comprometer el equipo.

Otra medida es proteger el acceso al teléfono con un PIN, una contraseña, un patrón seguro o métodos biométricos, como la huella dactilar o el reconocimiento facial. Los especialistas aconsejan evitar combinaciones fáciles de adivinar, como fechas de nacimiento o patrones sencillos, y configurar el bloqueo automático de la pantalla tras un corto periodo de inactividad. De esta manera, si el dispositivo cae en manos de otra persona, se dificulta el acceso a aplicaciones e información personal.

Estos programas se instalan de manera oculta y permiten acceder a información sensible del teléfono sin que el usuario lo note. Foto: Getty Images/iStockphoto

Además, es importante repasar el listado de aplicaciones instaladas y eliminar aquellas que ya no se usen y también, las que no se reconozcan. Si se reduce la cantidad de apps, también se achican la puerta de entrada para los cibercriminales.

También, recomiendan revisar los permisos de las aplicaciones y desactivar aquellos que no sean necesarios. Según los expertos, una app no debería acceder a funciones que no requiere para operar, ya que permisos como el micrófono, la cámara o la ubicación podrían comprometer la privacidad del usuario.

Otra recomendación es reducir las posibles vías de ataque desactivando el Bluetooth cuando no se esté utilizando y eliminando las redes wifi públicas almacenadas. Estas conexiones pueden ser aprovechadas por ciberdelincuentes para intentar acceder al dispositivo o interceptar información.

Si un desconocido le dice estas palabras durante una llamada, cuelgue de inmediato: podría ser una estafa

Asimismo, verificar que las copias de seguridad estén activadas y actualizadas, ya sea en Google Drive, iCloud u otro servicio. Contar con respaldos automáticos de fotos, contactos, archivos y otros datos esenciales permite recuperar la información en caso de pérdida, robo o un incidente de seguridad.

Por último, los expertos recomiendan instalar una solución de seguridad confiable que detecte malware en tiempo real y proteja frente a sitios de phishing y aplicaciones maliciosas. Este tipo de herramientas añade una capa extra de protección y ayuda a reducir los riesgos derivados de errores o descuidos del usuario.