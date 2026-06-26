Así puede activar la alerta sísmica en iPhone para recibir una notificación segundos antes de un terremoto en su país

El miércoles 24 de junio quedó marcado como una de las jornadas más trágicas en la historia reciente de Venezuela. Dos terremotos de gran magnitud sacudieron el país y, hasta el momento, han dejado cientos de personas fallecidas y heridas. Mientras muchos afectados ya han sido rescatados, otros permanecen bajo los escombros a la espera de ser localizados por los organismos de emergencia.

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La catástrofe generó una rápida reacción de la comunidad internacional. Diversos países expresaron su solidaridad con el pueblo venezolano y ofrecieron ayuda humanitaria mediante el envío de alimentos, medicamentos y kits de primeros auxilios para atender la emergencia.

Aunque se trata de un hecho devastador, también pone sobre la mesa una realidad: los desastres naturales pueden ocurrir en cualquier momento y sin previo aviso. Sin embargo, los avances tecnológicos de los últimos años han permitido que los teléfonos inteligentes incorporen herramientas capaces de alertar sobre un posible sismo segundos antes de que se perciba el movimiento, un tiempo que puede ser determinante para proteger la vida.

Esto fue precisamente lo que ocurrió durante la emergencia. Varias personas aseguraron haber recibido una notificación en sus celulares que advertía sobre un movimiento telúrico inminente.

Apenas unos segundos después, comenzó el temblor. Estos reportes evidencian la importancia de mantener activadas las alertas de emergencia en los dispositivos móviles, una función que, aunque suele pasar desapercibida, puede resultar decisiva en situaciones de riesgo.

Los terremotos ocurridos en Venezuela dejaron un alto número de víctimas mortales y heridos. Foto: Suministrado a Semana

En el caso del iPhone, Apple explica en su centro de ayuda que el sistema operativo envía notificaciones de emergencia cuando las autoridades detectan un posible sismo en la ubicación del usuario o en zonas cercanas.

Estas alertas se muestran incluso cuando el dispositivo está en silencio o con la pantalla bloqueada, con el propósito de ofrecer unos segundos de anticipación para que las personas puedan reaccionar.

El sistema funciona a través de las redes oficiales de monitoreo sísmico de cada país. Una vez las autoridades detectan y validan un evento, la información se transmite al dispositivo en cuestión de segundos. La notificación llega con un sonido y una vibración distintivos y, en algunos casos, incluye datos como la intensidad del sismo y la zona afectada.

Es importante aclarar que el celular no detecta los terremotos por sí mismo. Su función consiste en recibir y mostrar la información emitida por los sistemas oficiales de alerta temprana, permitiendo que los usuarios cuenten con unos segundos adicionales para ponerse a salvo.

Durante la emergencia, varios usuarios afirmaron haber recibido una notificación de alerta sísmica. Foto: Getty Images

Para activar esta función, es necesario ingresar a “Configuración”, seleccionar “Notificaciones”, desplazarse hasta el final de la pantalla y habilitar las “Alertas gubernamentales”, incluida la opción de alertas sísmicas. Asimismo, el dispositivo debe contar con una tarjeta SIM o eSIM activa de un operador compatible.

En caso de recibir una alerta de este tipo, las autoridades recomiendan buscar de inmediato un lugar seguro, alejarse de ventanas, estanterías y objetos que puedan caer.

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Si la persona se encuentra en la calle, lo más aconsejable es dirigirse a un espacio abierto, lejos de edificios, postes o cables eléctricos. También es clave evitar el uso de ascensores y escaleras durante la emergencia y conservar el celular a la mano para mantenerse informado y comunicarse una vez finalice el movimiento.