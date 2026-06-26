Cinturón de Fuego del Pacífico: por qué preocupa a los científicos y cómo afecta a Colombia

Los dos fuertes terremotos que sacudieron recientemente a Venezuela, con magnitudes de 7,5 y 7,2, llamaron la atención de los expertos por tratarse de un fenómeno poco frecuente conocido como “doblete sísmico”. Este tipo de evento ocurre cuando dos movimientos telúricos de una intensidad similar se registran en un mismo sector y con muy poco tiempo de diferencia.

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La frecuencia con la que se presentan sismos en países como Venezuela, Colombia, Ecuador, Chile y otras naciones de la costa occidental del continente está relacionada con su ubicación dentro del Cinturón de Fuego del Pacífico. Esta enorme franja rodea el océano Pacífico y es considerada la zona con mayor actividad sísmica y volcánica del planeta, debido al constante movimiento de las placas tectónicas que allí convergen.

Frente a este panorama, la comunidad científica mantienen un seguimiento permanente de la actividad geológica en esta región. Aunque no es posible predecir cuándo ocurrirá un terremoto, sí advierten que algunas fallas geológicas acumulan una gran cantidad de energía, lo que incrementa la posibilidad de que, en algún momento, se produzcan sismos de gran magnitud.

La imagen no es falsa; lo incorrecto es la interpretación que miles de usuarios le han dado. Foto: Redes Sociales - A.P.I.

¿Qué es el Cinturón de Fuego del Pacífico?

El también conocido como Anillo de Fuego del Pacífico es una extensa franja que rodea gran parte del océano Pacífico a lo largo de unos 40.000 kilómetros. En ella se encuentran países como Japón, Chile, México, Estados Unidos, Indonesia y Nueva Zelanda, entre otros. Esta región es considerada la más activa del planeta desde el punto de vista geológico, ya que alberga cerca del 75% de los volcanes activos del mundo, de acuerdo con la organización científica National Geographic.

El Anillo de Fuego del Pacífico es una extensa franja que rodea gran parte del océano Pacífico a lo largo de unos 40.000 kilómetros. Foto: Getty Images/Science Photo Libra

La razón de esta intensa actividad radica en el constante movimiento de las placas tectónicas que convergen en el borde del océano Pacífico. Al chocar, deslizarse o hundirse unas bajo otras, estas placas liberan enormes cantidades de energía que provocan sismos y, en algunos casos, erupciones volcánicas. Por ello, según NG, cerca del 90% de los terremotos que ocurren en el mundo tienen su origen dentro de esta extensa zona, que atraviesa territorios de América, Asia y Oceanía.

Aunque Venezuela no se encuentra dentro del Anillo de Fuego del Pacífico, también es un país con una importante actividad sísmica. Esto se debe a que en la zona norte de su territorio está al límite de la fricción entre la placa del Caribe y la placa Sudamericana. A ello se suma la presencia de varias fallas geológicas, que favorecen la ocurrencia de temblores de distinta intensidad y con cierta frecuencia.

Residentes buscan entre los escombros de las casas dañadas durante un terremoto y varias réplicas que azotaron La Guaira, Venezuela, el jueves 25 de junio de 2026. (AP Foto/Pedro Mattey) Foto: AP Photo/Pedro Mattey

¿Qué impacto tiene el Cinturón de Fuego del Pacífico en Colombia?

Colombia sí hace parte del Cinturón de Fuego del Pacífico y su ubicación explica por qué es uno de los países con mayor actividad sísmica de la región. De acuerdo con el Servicio Geológico Colombiano, en el subsuelo del país interactúan tres placas tectónicas: la de Nazca, la Sudamericana y la del Caribe. El movimiento constante entre ellas genera una liberación frecuente de energía que se manifiesta en temblores.

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Como resultado de esta dinámica natural, en Colombia se registran alrededor de 2.500 sismos cada mes, lo que equivale a un promedio de 80 diarios. Sin embargo, la gran mayoría son de baja intensidad y pasan desapercibidos para la población. Estos movimientos solo son detectados y registrados por la Red Sismológica Nacional, que monitorea de manera permanente la actividad sísmica en todo el territorio nacional.