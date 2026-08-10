Habilitan página para reportar y encontrar personas desaparecidas tras el fuerte terremoto en Colombia

Ante la situación de emergencia generada por el terremoto en el país, se ha puesto en funcionamiento una herramienta digital nombrada “Colombia te busca”.

Terremoto sacude a Colombia EN VIVO

Este espacio surge como una respuesta civil para centralizar la información de aquellos ciudadanos con quienes se ha perdido el contacto, permitiendo que la comunidad colabore activamente en su localización.

Un esfuerzo desde la comunidad para la comunidad

La iniciativa se define a sí misma no como un organismo estatal, sino como una propuesta nacida de los ciudadanos para brindar apoyo en momentos de crisis. Según indica el portal oficial de “Colombia te busca”, el propósito principal es claro: “Reconectemos a cada familia”.

“Colombia te busca” nació para facilitar el reencuentro de familias que perdieron contacto con un ser querido. Foto: Screenshot 'x'

Esta plataforma opera bajo un modelo de colaboración desinteresada. Sus creadores especifican en su aviso de responsabilidad que: “Esta plataforma es ciudadana, voluntaria y sin fines de lucro”. De esta manera, el sitio se convierte en un tablero público donde se pueden registrar datos de personas extraviadas, facilitando que cualquier persona con información relevante pueda aportarla para dar tranquilidad a los hogares afectados.

Funcionamiento del sistema de búsqueda

El proceso para reportar a alguien ha sido diseñado de manera sencilla para que cualquier usuario pueda utilizarlo. El sistema solicita información básica como el nombre, la edad, una fotografía y el último lugar donde fue vista la persona. Dentro de las opciones de reporte, se han habilitado categorías específicas para agilizar la clasificación, entre las que destaca la de ‘Terremoto’, facilitando el filtro de los casos relacionados directamente con el sismo.

Para garantizar la seguridad de la información, el sitio emplea herramientas como el reCAPTCHA. Este término, aunque técnico, se refiere simplemente a un sistema de verificación de seguridad que confirma que quien está ingresando los datos es un ser humano y no un programa automático, evitando así el uso malintencionado de la página. Además, una vez realizado el registro, el sistema permite generar afiches de búsqueda que pueden ser descargados o compartidos a través de redes sociales y aplicaciones de mensajería como WhatsApp.

Cifras y recursos de apoyo disponibles

Hasta el momento, la plataforma ya registra una actividad considerable en la atención de la emergencia. De acuerdo con los datos recolectados, se contabilizan 2.381 personas registradas, de las cuales 2.324 figuran en estado “por localizar”, mientras que 55 ya han sido reportadas como encontradas.

Más de 2.300 personas aparecen registradas y la mayoría aún está por localizar. Foto: Colombia te busca

Además del listado de personas, el sitio ofrece un mapa de ayuda y una sección dedicada a hospitales y centros de atención, permitiendo que los familiares consulten listas oficiales y recursos disponibles en las zonas afectadas.

La importancia de la verificación oficial

A pesar de la utilidad de esta red ciudadana, se hace énfasis en que su labor es de acompañamiento y difusión, mas no administrativa o judicial. En sus términos de uso, ‘Colombia te busca’ aclara con firmeza: “No reemplaza a las autoridades, organismos judiciales, entidades de rescate ni líneas oficiales de emergencia”.

Por lo tanto, se recomienda a la ciudadanía que, de manera paralela al uso de esta página, se comuniquen con los canales institucionales. La plataforma facilita para ello los números de contacto de la Policía Nacional (112), la Cruz Roja Colombiana (132), la Defensa Civil (144) y el cuerpo de Bomberos (119), además de la línea general de emergencias 123.