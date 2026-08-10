¿Hay alerta de tsunami tras el terremoto en Colombia? Dimar asegura que el nivel del mar en el Pacífico aumentará

El terremoto de magnitud 7.4 registrado este lunes 10 de agosto en Colombia generó preocupación en las comunidades ubicadas cerca del Pacífico por la posibilidad de que el movimiento provocara un tsunami. La Dirección General Marítima (Dimar) entregó una respuesta clara sobre esta situación.

La advertencia que recibió Rafael Poveda por usar el celular en plena transmisión en zona devastada por el terremoto

La autoridad marítima mantiene una alerta diferente para los próximos días por un incremento en el nivel del mar que afectará varios puntos de la costa Pacífica.

Dimar descartó una amenaza de tsunami

Dimar confirmó que “no existe amenaza de tsunami para la costa Pacífica colombiana tras el sismo de magnitud 7.4”.

El terremoto de 7.4 generó dudas sobre un posible tsunami, pero Dimar aclaró que no hay amenaza Foto: Getty Images

El terremoto ocurrió a las 7:34 de la mañana, a unos 20 kilómetros de San José del Palmar, en Chocó, según la información entregada por el Servicio Geológico Colombiano.

Por lo tanto, el aumento del nivel del mar anunciado para los próximos días no corresponde a un tsunami provocado por este terremoto.

El nivel del mar sí aumentará en el Pacífico

La alerta que mantiene Dimar responde a un fenómeno diferente. Entre el martes 11 y el miércoles 19 de agosto se esperan niveles elevados del mar en varios sectores del litoral Pacífico.

El comportamiento está relacionado con la llamada marea de sizigia, conocida también como “puja”, que ocurre cuando la posición de la Luna favorece mareas con mayores variaciones en el nivel del agua.

Las zonas que requieren mayor atención son Bahía Solano, Guapi, Juanchaco y Tumaco.

El sábado será el momento de mayor nivel

Aunque el aumento se extenderá durante varios días, el momento más crítico está previsto para el sábado 15 de agosto.

Ese día, Dimar proyecta niveles de hasta 4,91 metros en Buenaventura, mientras que Bahía Solano podría alcanzar 4,06 metros y Tumaco, 3,98 metros.

Buenaventura podría registrar hasta 4,91 metros de nivel del mar durante el sábado. Foto: Getty Images

Estos niveles pueden favorecer inundaciones en sectores del litoral y generar condiciones peligrosas para embarcaciones pequeñas, pescadores artesanales y turistas.

La recomendación para quienes estén en la costa

Ante estas condiciones, Dimar recomienda extremar las medidas de seguridad y seguir las instrucciones de las autoridades locales.

La precaución es especialmente importante para quienes desarrollen actividades de pesca, turismo o navegación, debido a las condiciones que pueden presentarse cuando el agua comienza a descender.

La autoridad marítima continuará vigilando las condiciones del océano y comunicará cualquier cambio que pueda representar un riesgo para las comunidades costeras.