El terremoto de magnitud 7.4 que sacudió Colombia este lunes 10 de agosto de 2026 dejó varias zonas afectadas. En Cali, la transmisión de Rafael Poveda desde el lugar donde colapsó un edificio permitió conocer de cerca una situación que puede complicar aún más las labores de emergencia: una posible fuga de gas.

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Mientras decenas de personas participaban en la remoción de escombros en Cali e intentaban encontrar señales de vida, Poveda tuvo que modificar su ubicación y dejar de utilizar el teléfono celular después de recibir una advertencia relacionada con el riesgo que se presentaba en el lugar.

Poveda tuvo que interrumpir el uso del celular

En medio de la transmisión, una mujer que hacía parte de los organismos de socorro se acercó a Poveda para pedirle que apagara su celular.

“Necesitamos que apaguen los celulares porque hay una fuga de gas”, le indicó al periodista, quien atendió la recomendación y se alejó de la zona.

“Nos han pedido que apaguemos los celulares. Vamos a estar un poquito más lejanos, pero lo vamos a hacer”, relató Poveda durante la transmisión.

El periodista se retiró unos metros de la zona mientras continuaba mostrando el trabajo de las personas que intentaban retirar los restos de la estructura.

“Ya lo vamos a hacer. Lo de la fuga de gas”, señaló Poveda, quien también hizo énfasis en la necesidad de mantener precauciones mientras avanzan las labores de rescate.

La situación adquirió especial relevancia porque en el lugar permanecían personas colaborando para retirar los escombros ante la posibilidad de encontrar sobrevivientes.

¿Por qué una fuga de gas cambia las condiciones de una emergencia?

La presencia de gas en un espacio puede representar un riesgo adicional cuando existe una fuente capaz de generar una chispa. Por esa razón, las recomendaciones durante este tipo de situaciones buscan evitar cualquier acción que pueda iniciar una combustión.

El grupo energético multinacional Naturgy advirtió que determinadas actividades aparentemente cotidianas pueden incrementar de manera inmediata el peligro cuando existe una fuga.

“Ante una emergencia, ciertas acciones pueden aumentar de forma inmediata el riesgo de incendio o explosión”, explicó la compañía.

Entre esas acciones, Naturgy incluyó el uso del teléfono celular dentro del área afectada. La empresa señaló que el riesgo está relacionado con la posibilidad de que se produzca una descarga eléctrica.

“Usar el teléfono celular dentro del área afectada, incluso para llamadas o mensajes, debido a la posibilidad de descarga eléctrica”, expresó Naturgy.

El uso del celular en una zona con gas puede representar un peligro por una descarga. Foto: AFP

Esto no significa que un celular vaya a provocar necesariamente una explosión cada vez que exista una fuga. El problema está en que, cuando el gas se ha acumulado en determinada concentración, una fuente de ignición puede desencadenar un incendio o una explosión.

Una recomendación que también aplica durante otras emergencias

La situación registrada durante la transmisión deja una recomendación que va más allá del caso ocurrido en Cali. Ante una posible fuga de gas, las personas que se encuentren dentro del área afectada deben atender las instrucciones de los organismos encargados de controlar la emergencia y evitar acciones que puedan generar una fuente de ignición.

En ese contexto, el teléfono celular deja de ser una herramienta habitual de comunicación y puede convertirse en un elemento que las autoridades o los responsables de la emergencia pidan retirar de la zona de riesgo.

“También es importante pedir que vengan rescatistas con experiencia a este lugar”, manifestó Poveda. “Lo que más queremos es ayudar, ayudar a informar y a llevarles a todos ustedes lo que está sucediendo en este lugar”, afirmó el periodista.