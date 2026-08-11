Apple prepara una nueva función para saber si una foto fue tomada con un iPhone o creada con IA

Apple está trabajando en Apple Reference Image, una nueva función de iOS 27 diseñada para ayudar a los usuarios a comprobar si una fotografía fue tomada con la cámara de un iPhone y, de esta manera, diferenciarla con mayor facilidad del contenido generado mediante herramientas de inteligencia artificial (IA).

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Ante el aumento de las imágenes creadas con IA, las principales compañías tecnológicas han desarrollado diferentes mecanismos para identificar este tipo de contenido. Entre ellos se encuentran las etiquetas SynthID de Google, que incorporan marcas de agua imperceptibles; las etiquetas de Meta para imágenes generadas con IA en Facebook, Instagram y Threads, que informan sobre el uso de estas tecnologías, e Image Playground de Apple, que añade información en los metadatos de las imágenes creadas desde esta aplicación.

Ahora, Apple busca avanzar en esta línea con una herramienta denominada Apple Reference Image, ideada para autenticar el origen de las fotografías capturadas con la cámara de un iPhone a partir de información única vinculada al hardware del dispositivo desde el que fueron tomadas.

Así lo dio a conocer el medio especializado 9to5Mac, que tuvo acceso a esta función tras analizar el código de la quinta versión beta de iOS 27. Según sus hallazgos, Apple pretende ofrecer una nueva forma de distinguir entre contenido capturado de manera convencional y material sintético, más allá de las etiquetas que indican el uso de IA.

Apple prepara una nueva herramienta para comprobar el origen de las fotografías. Foto: Getty Images

En concreto, el sistema estaría diseñado para impedir que Apple tenga acceso a la fotografía original, con el objetivo de preservar la privacidad de los usuarios. Sin embargo, determinados datos sí serían enviados a la nube privada de la compañía para realizar el proceso de autenticación.

En este procedimiento, Apple recibiría información relacionada con el sensor de la cámara y los metadatos de la fotografía para comprobar que la imagen fue capturada desde la cámara de un iPhone. Además, si la compañía determina que un sensor pudo haber sido comprometido, podría rechazar nuevas solicitudes de autenticación e incluso revocar las que hayan sido concedidas anteriormente a fotografías vinculadas con ese sensor.

La función busca diferenciar fotografías reales de imágenes creadas con IA. Foto: AFP

Por el momento, la función está desactivada de forma predeterminada, aunque fue localizada en los ajustes de la cámara bajo el nombre de ‘Reference Image’. Para que una fotografía pueda recibir esta autenticación, deberá ser capturada mediante un nuevo modo denominado ‘Reference’. Por tanto, las imágenes tomadas con el modo convencional de la cámara no incluirán esta información de autenticación.

La función también permitirá comprobar localmente si una fotografía está autenticada. Esto será posible al compartir las imágenes con otros usuarios de iPhone o al transferirlas mediante USB a otros dispositivos Mac o PC.

*Con información de Europa Press