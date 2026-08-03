La escasez de chips golpea a Apple: el MacBook Air comienza a agotarse y las entregas ya tardan hasta un mes

Uno de los portátiles más populares de Apple, el MacBook Air, enfrenta una fuerte escasez de inventario tanto en tiendas físicas como en la tienda ‘online’ de la compañía. En algunos casos, los tiempos de entrega ya alcanzan cerca de un mes.

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La situación está relacionada con la crisis que atraviesa la industria tecnológica por la falta de chips de memoria, un problema que afecta a varias compañías. Apple ya había advertido sobre este impacto al anunciar en junio un aumento en los precios de los Mac y los iPad, debido al incremento en el costo de estos componentes.

Ahora, el periodista de Bloomberg, Mark Gurman, reveló en su boletín Power On que el MacBook Air registra un nivel de desabastecimiento inusual para un equipo que fue lanzado apenas en marzo de este año.

De acuerdo con fuentes de tiendas minoristas citadas por Gurman, Apple está haciendo esfuerzos para mantener disponible el computador, aunque el suministro de nuevas unidades es más limitado de lo habitual.

La falta de unidades afecta tanto a las tiendas físicas como a la tienda en línea de Apple. Foto: Getty Images

La propia página web de Apple refleja esta situación. Los pedidos de todas las configuraciones estándar del MacBook Air tienen fechas de entrega previstas para finales de agosto. En el caso de versiones personalizadas, con cambios en el tamaño de la pantalla, el color o la capacidad de memoria, los envíos se aplazan hasta comienzos de septiembre.

Según el analista, la escasez responde principalmente a la crisis mundial de memoria RAM y almacenamiento que afecta actualmente a la industria tecnológica. Para mitigar el impacto, Apple está implementando varias estrategias.

Una de ellas consiste en asegurar el suministro de memorias provenientes de proveedores chinos para los dispositivos que se comercialicen en ese mercado. A esto se suma el incremento de 200 dólares aplicado a toda la línea de productos afectada.

El MacBook Air atraviesa una escasez de inventario sin precedentes desde su lanzamiento en marzo. Foto: MacFormat

Además, la compañía estaría impulsando las ventas del modelo base del MacBook Pro de 14 pulgadas, una decisión que también facilitaría el camino para la llegada de una renovación con el chip M6 prevista para este otoño, de acuerdo con Gurman.

Los problemas de disponibilidad también habrían afectado la tradicional campaña de regreso a clases. La promoción, que normalmente comienza en junio, tuvo que aplazarse ese mismo mes debido a la limitada oferta de memorias.

*Con información de Europa Press