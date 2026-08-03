Expertos lanzan llamado a Colombia para prepararse ante el extraordinario fenómeno que cambiará la noche del 12 de agosto

Los fenómenos astronómicos siguen despertando el interés de quienes disfrutan observar el cielo y presenciar los cambios que ocurren en él. Ya sea la Luna, el Sol o las lluvias de meteoros, estos eventos ofrecen una oportunidad única para admirar el universo y, al mismo tiempo, permiten a los científicos estudiarlo con mayor detalle y obtener información que durante años pudo pasar desapercibida.

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Uno de los eventos más esperados de este año será el eclipse solar del 12 de agosto, considerado uno de los más importantes de la historia. Sin embargo, este fenómeno no será visible desde Colombia, por lo que quienes deseen seguirlo deberán hacerlo a través de las transmisiones oficiales de la NASA.

No obstante, el país sí podrá disfrutar de otro espectáculo astronómico: la lluvia de meteoros de las perseidas, una de las más famosas del calendario anual. Por ello, los expertos recomiendan prepararse con anticipación y seguir algunas recomendaciones para aprovechar al máximo la experiencia.

De acuerdo con la agencia espacial estadounidense, el punto máximo de actividad se registrará entre la noche del 12 y la madrugada del 13 de agosto. Además, la coincidencia con la luna nueva favorecerá la observación, ya que el cielo estará más oscuro y permitirá apreciar con mayor claridad el paso de los meteoros.

Durante la noche del 12 de agosto, los colombianos tendrán la oportunidad de observar la lluvia de meteoros de las perseidas. Foto: Getty Images/Science Photo Libra

Estas conocidas “estrellas fugaces” se producen cuando la Tierra atraviesa el rastro de polvo, gases y pequeños fragmentos rocosos que deja el cometa Swift-Tuttle durante su recorrido alrededor del Sol. Al ingresar a la atmósfera terrestre a gran velocidad, estas partículas se calientan por la fricción con el aire y se desintegran, generando los destellos luminosos que se observan desde la superficie.

Aunque algunas de estas trazas podrán apreciarse desde el hemisferio sur, el espectáculo será mucho más intenso en el hemisferio norte. Aun así, países como Colombia, ubicados en el norte de Sudamérica, también tendrán la posibilidad de observar parte del fenómeno si las condiciones meteorológicas lo permiten.

Según la NASA, las mejores condiciones para observar el fenómeno se presentarán entre la noche del 12 y la madrugada del 13 de agosto. Foto: Getty Images

Por su parte, Astronomía IGN recomienda buscar un lugar con cielos oscuros y despejados, alejado de la contaminación lumínica y sin obstáculos como edificios, árboles o montañas. Asimismo, aconseja observar a simple vista y evitar el uso de telescopios o binoculares, ya que estos reducen el campo de visión.

Aunque la lluvia de meteoros parece provenir de la constelación de Perseo, los destellos pueden aparecer en cualquier punto del cielo. En condiciones ideales es posible observar más de 100 meteoros por hora; sin embargo, la cantidad varía constantemente, por lo que no es posible determinar con exactitud cuántos serán visibles en un momento determinado.