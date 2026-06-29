Los productos de Apple están a punto de encarecerse, la compañía confirmó que el aumento en los costos de fabricación ya no puede seguir siendo absorbido por la empresa y que, por ello, el alza en los precios será inevitable.

Apple prepara una revolución tecnológica: estos son los dispositivos que lanzaría en los próximos años

Entre las primeras referencias que reflejarían este ajuste figuran el Vision Pro, los HomePod, varios modelos de MacBook y las tabletas iPad, mientras que analistas prevén que el iPhone 18 también llegue con un precio superior.

Apple explica por qué tendrá que subir los precios

Apple anunció el pasado 17 de junio un incremento inevitable en los precios de sus dispositivos móviles debido al encarecimiento de la producción tecnológica global. El director ejecutivo, Tim Cook, atribuyó esta decisión al auge de la inteligencia artificial, un fenómeno que ha elevado significativamente el costo de componentes esenciales, como los chips de memoria.

El crecimiento de la demanda de infraestructura para desarrollar y ejecutar sistemas de inteligencia artificial ha generado un desequilibrio entre la oferta y la demanda de estos componentes, lo que ha incrementado los costos para los fabricantes de tecnología.

La inteligencia artificial sería la razón del aumento de precios en Apple Foto: Getty Images

Ante este panorama, Cook reconoció que la compañía enfrenta crecientes dificultades para absorber los sobrecostos sin trasladarlos a los consumidores.

“Por desgracia, las subidas de precios son inevitables”, declaró el jefe del gigante tecnológico estadounidense, y añadió que la empresa trató de “proteger” a sus clientes, pero que “la situación se ha vuelto insostenible”.

De acuerdo con diversos analistas, el iPhone 18 sería el primer teléfono de la compañía en reflejar estos ajustes económicos, aunque la presión sobre los precios ya estaría alcanzando otros dispositivos del catálogo.

Ojo: los primeros productos que subirían de precio

Según Mark Gurman, editor jefe de Bloomberg y especializado en Apple, el aumento de precios ya comenzaría a verse en varios de los dispositivos más importantes de la marca.

Las primeras subidas de precio ya se extienden a computadores, iPad y Vision Pro Foto: NurPhoto via Getty Images

Sobre el visor de realidad mixta, señaló que:

“Apple también ha elevado el precio inicial del Vision Pro de $3,499 a $3,699. El modelo de 1TB ahora cuesta la impresionante cantidad de $4,199”

El especialista también aseguró que otros equipos para el hogar y entretenimiento seguirían el mismo camino.

“Más aumentos: HomePod a $349 desde $299; HomePod mini a $129 desde $99; Apple TV set-top box a $199 desde $129”

MacBook e iPad también tendrían incrementos

Los computadores y tablets de Apple tampoco escaparían al ajuste. De acuerdo con la información compartida por Mark Gurman, los nuevos precios serían los siguientes:

“Aumentos de Precio: MacBook Neo a $699 desde $599; MacBook Air a $1,299 desde $1,099; MacBook Pro a $1,999 desde $1,699; iPad Pro a $1,199 desde $999; iPad Air a $749 desde $599”

Este escenario refleja cómo el incremento en los costos de producción, impulsado principalmente por la creciente demanda de hardware para inteligencia artificial, ya no afecta únicamente a Apple, sino que se ha convertido en una tendencia que está transformando los precios de toda la industria tecnológica.

Para los consumidores, esto podría traducirse en dispositivos más costosos durante los próximos lanzamientos, especialmente en las gamas premium de la compañía.