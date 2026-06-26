La próxima gran apuesta de Apple no será el M6: el cambio que transformaría el futuro de los Mac con inteligencia artificial

Apple planea lanzar este año sus nuevos chips M6, aunque la compañía concentrará gran parte de sus esfuerzos en el desarrollo de la siguiente generación de procesadores, los M7, diseñados específicamente para potenciar las funciones de inteligencia artificial.

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Con este cambio de estrategia, la firma busca adaptar la evolución de sus procesadores Apple Silicon a la creciente demanda de dispositivos capaces de ejecutar IA de forma local y con mayor rendimiento.

Aunque la serie M6 llegará durante este año para impulsar los computadores Mac de gama de entrada, Apple habría decidido no desarrollar las versiones Pro y Max de esta generación. Según fuentes cercanas al proyecto citadas por Bloomberg, la empresa está destinando esos recursos al desarrollo del chip M7.

El M7, conocido internamente con los nombres clave Delos o H19G y previsto para 2027, estará orientado a mejorar el procesamiento de inteligencia artificial directamente en los dispositivos. También incorporará avances en computación de alto rendimiento, capacidades gráficas y un ancho de banda de memoria de hasta 240 gigabytes por segundo.

Apple prioriza la inteligencia artificial y dejaría sin versiones Pro y Max a los chips M6. Foto: Getty Images

A diferencia del M6, esta generación sí contará con variantes de mayor potencia. Los modelos M7 Pro y M7 Max llegarían a finales de 2027, mientras que el M7 Ultra debutaría a comienzos de 2028.

En cuanto al M6, desarrollado bajo el nombre clave Komodo o H18G, Apple ya lo habría probado en un nuevo MacBook Pro, identificado internamente como J804, cuyo lanzamiento se espera para este año.

La compañía lanzará este año los nuevos chips M6 para los Mac de gama de entrada. Foto: Getty Images

El nuevo procesador ofrecerá un ancho de banda de memoria de hasta 200 gigabytes por segundo, lo que permitirá acelerar tareas como la edición de video, la ejecución de funciones de inteligencia artificial y el renderizado de gráficos de alta resolución. Además, incorporará una nueva arquitectura de memoria, un Neural Engine actualizado, mejoras en la unidad gráfica y una GPU de 12 núcleos.

La hoja de ruta de Apple también contempla el lanzamiento del chip M5 Ultra, conocido internamente como Sotra D o H17D. De acuerdo con Bloomberg, este procesador llegaría este mismo año junto con una nueva versión del Mac Studio (J775) e integraría alrededor de 36 unidades de procesamiento y una GPU de 80 núcleos.

*Con información de Europa Press.