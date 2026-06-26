ONU exige a Venezuela liberar el acceso a internet y a las redes sociales tras el terremoto: “Es una cuestión de vida o muerte”

Venezuela debe “desbloquear de inmediato” el acceso a redes sociales y medios de comunicación en plena carrera “de vida o muerte” para obtener información tras los potentes terremotos que han dejado más de 700 muertos, indicaron expertos de la ONU.

Los sismos, de magnitudes 7.2 y 7.5, sacudieron el miércoles la misma zona de Venezuela, según el Servicio Geológico de Estados Unidos (USGS), provocando el derrumbe de edificios en la capital y obligando al cierre del principal aeropuerto del país.

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La Misión Internacional Independiente de Determinación de los Hechos sobre Venezuela de las Naciones Unidas expresó alarma y tristeza ante la noticia.

“Para un país que ya enfrenta enormes desafíos, este es un golpe devastador”, dijo el equipo de investigación en un comunicado. Asimismo, pidió a las autoridades que permitan que los derechos humanos “guíen todos los aspectos de la respuesta nacional e internacional ante esta inmensa tragedia”.

Agregó: “Como primer paso fundamental, es vital que Conatel, el organismo regulador de las telecomunicaciones del país, desbloquee por completo el acceso a las redes sociales y a todos los medios de comunicación”.

Venezuela debe “desbloquear de inmediato” el acceso a redes sociales y medios de comunicación. Foto: Montaje Semana con fotos de Getty Images

Los expertos, que fueron mandatados por el Consejo de Derechos Humanos de la ONU, pero que no hablan en nombre de las Naciones Unidas, señalaron que, tras los terremotos, dicho acceso es “una cuestión de vida o muerte”.

“No hay excusa posible para no hacerlo de inmediato”, señalaron.

Reporteros Sin Fronteras, que sitúa a Venezuela en el puesto 159 de 180 países en materia de libertad de prensa, acusa al Gobierno de haber cerrado numerosos medios de comunicación y de bloquear contenidos informativos en línea.

Voluntarios buscan posibles sobrevivientes entre los escombros de los edificios derrumbados tras el doble terremoto que sacudió Caraballeda, estado de La Guaira. Foto: AFP

“Tras años de represión y estricto control sobre la información bajo el Gobierno de Nicolás Maduro, las restricciones a la prensa y al acceso a la información se agravaron aún más tras la intervención militar ilegal de Estados Unidos en 2026”, señala RSF en su sitio web.

“El país se ha sumido en una profunda incertidumbre en torno a la protección de la libertad de prensa, pese a la liberación de periodistas detenidos a principios de 2026”, añade.

Según Venezuela Sin Filtro, una ONG dedicada a documentar la censura, actualmente hay más de 200 dominios de internet bloqueados por los principales proveedores de servicio del país.

*Con información de AFP.