Temblores registrados hoy en Chocó reviven preocupación: SGC explica si los sismos se pueden convertir en terremotos

Chocó volvió a registrar varios movimientos este miércoles, incluidos algunos con epicentro en San José del Palmar, municipio relacionado con el fuerte terremoto del pasado 10 de agosto.

Nuevo temblor sacudió a Colombia en la madrugada de este miércoles, 12 de agosto: SGC confirmó epicentro y magnitud

Los reportes del Servicio Geológico Colombiano (SGC) muestran movimientos de distintas magnitudes en San José del Palmar, Sipí e Istmina. Ante este escenario, también surge una duda frecuente: ¿un temblor puede convertirse en terremoto si aumenta su intensidad?

Varios movimientos fueron registrados durante el día

Entre los eventos reportados por el SGC se encuentra uno de magnitud 3, ocurrido a las 2:37 p. m. en San José del Palmar, con una profundidad de 90 kilómetros.

Antes de este movimiento se habían registrado otros sismos en el mismo municipio, entre ellos uno de magnitud 3.4 a la 1:32 p. m. y otro de magnitud 2.3 a las 12:47 p. m.

También hubo movimientos en Sipí e Istmina durante la madrugada y la mañana.

Los registros del SGC muestran varios movimientos en el Chocó desde las primeras horas del día. Foto: Adobe Stock

¿Un temblor puede convertirse en terremoto?

El SGC fue enfático al responder esta pregunta y aclaró que no existe esa posibilidad. “¿Un temblor puede convertirse en terremoto si es muy fuerte? No”, aclaró el SGC.

“Sismo, temblor y terremoto se refieren al mismo fenómeno y ninguno de estos términos determina su magnitud ni sus efectos”, explicó el ente.

Para la entidad, “sismo”, “temblor” y “terremoto” hacen referencia al mismo fenómeno. Foto: Getty Images

La entidad agregó que la idea de que un terremoto necesariamente es más fuerte que un temblor pertenece principalmente al uso cotidiano de las palabras.

Entonces, ¿por qué se habla de terremotos y temblores?

De acuerdo con el SGC, en el lenguaje común suele utilizarse “temblor” para movimientos que parecen leves y “terremoto” para aquellos que producen mayores daños. Sin embargo, esa diferencia no existe desde el punto de vista científico.

“La idea de que un terremoto es más fuerte que un temblor proviene de la cultura popular y la costumbre”, señaló el organismo.

Por esa razón, el SGC indicó que utiliza principalmente la palabra sismo para referirse a estos eventos. La magnitud y los efectos del movimiento se determinan por otros factores, no por el nombre utilizado para describirlo.

Vea el cubrimiento de SEMANA desde el epicentro de la tragedia: