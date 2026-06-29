Ver los partidos del Mundial 2026 podría estar agotando la batería de su celular más rápido de lo normal: así puede evitarlo

La llegada del Mundial 2026 ha despertado la emoción de millones de aficionados al fútbol y también de quienes suelen seguir este deporte solo durante las grandes citas. Cada cuatro años, este evento logra reunir culturas de distintas partes del mundo, superando barreras geográficas e idiomáticas.

¿Por qué algunos cargadores dañan más rápido la batería? La respuesta está en una tecnología poco conocida

Para esta edición, el torneo presenta una particularidad histórica: por primera vez se disputa en tres países de manera conjunta. México, Canadá y Estados Unidos fueron elegidos como sedes de los diferentes encuentros, ampliando las posibilidades para que miles de seguidores pudieran viajar y vivir la experiencia en directo.

Sin embargo, no todos tuvieron la oportunidad de desplazarse hasta alguno de estos destinos. En ese contexto, las plataformas digitales se han convertido en grandes aliadas, permitiendo que los aficionados sigan cada partido desde sus celulares, tablets o televisores. Actualmente, varias aplicaciones y servicios de streaming ofrecen las transmisiones, facilitando el acceso a los encuentros desde prácticamente cualquier lugar.

No obstante, ver partidos en línea durante largos periodos puede aumentar considerablemente el consumo de batería del teléfono. Esto ocurre porque la reproducción de video exige un uso constante de la pantalla y de otros recursos del dispositivo, lo que reduce su autonomía.

El consumo de contenido en streaming durante los partidos puede aumentar significativamente el gasto de batería. Foto: Montaje de SEMANA con fotos de Getty Images

Ver un partido de 90 minutos o más puede agotar la carga más rápido de lo habitual. Por ello, medios especializados como Xataka recomiendan aplicar algunos ajustes sencillos para reducir el consumo energético.

Entre ellos se encuentra disminuir el brillo de la pantalla al nivel más bajo posible, activar el modo oscuro en dispositivos con paneles OLED o AMOLED, cerrar las aplicaciones que no se estén utilizando y habilitar el modo No molestar para evitar notificaciones innecesarias.

Los servicios de streaming permiten ver los partidos desde los celulares. Foto: Getty Images

También es aconsejable conectarse a una red wifi en lugar de utilizar datos móviles, ya que suele requerir menos energía, y usar auriculares en vez de los altavoces del teléfono para prolongar la duración de la batería.

Ahorrar batería mientras se disfruta de un partido no requiere grandes sacrificios ni implica renunciar a la transmisión. Basta con aprovechar algunas funciones del dispositivo para optimizar el consumo y disfrutar de una experiencia más cómoda, sin la preocupación de quedarse sin carga en los momentos más emocionantes.