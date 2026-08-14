La espectacular imagen del eclipse solar total que estremeció a científicos de la NASA: “Escalofrío en el aire”

El 12 de agosto, millones de personas alrededor del mundo dirigieron la mirada al cielo para presenciar uno de los fenómenos astronómicos más llamativos: un eclipse solar. El evento ocurrió cuando la Luna se interpuso entre la Tierra y el Sol, bloqueando su luz de manera parcial o total dependiendo de la ubicación desde la que fue observado.

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El fenómeno despertó el interés tanto de aficionados como de expertos en astronomía y estuvo acompañado de recomendaciones para realizar una observación segura. Mirar directamente al Sol sin la protección adecuada podía causar daños en la vista, por lo que se recomendó utilizar gafas especiales certificadas y verificar con anticipación las condiciones de visibilidad en cada zona.

La trayectoria de la sombra alcanzó distintas regiones de Siberia, Groenlandia, Islandia, España y Portugal, dejando a su paso algunas de las imágenes más llamativas del año. En los lugares donde se pudo apreciar la totalidad, la Luna llegó a cubrir por completo el disco solar durante unos minutos, creando un espectáculo poco frecuente.

Una imagen que sorprendió en España

Una de las escenas más llamativas se registró en Zaragoza, donde el eclipse fue captado sobre la Catedral-Basílica de Nuestra Señora del Pilar y, al mismo tiempo, quedó reflejado en las aguas del río Ebro. La fotografía reunió en una misma composición el fenómeno astronómico, el emblemático templo y su reflejo, dando como resultado una de las postales más memorables del acontecimiento.

La sombra de la Luna recorrió zonas de Siberia, Groenlandia, Islandia, España y Portugal. Foto: NASA-Ruiyu Zhang

Para España, además, la jornada tuvo un significado especial. El país volvió a vivir un eclipse solar total de gran relevancia después de más de un siglo, pues el último fenómeno de estas características había sido observado en 1905.

“Quienes presenciaron la totalidad pudieron experimentar un escalofrío en el aire, el silencio de las aves, los chirridos confusos de los insectos y el asombro compartido de muchos”, señalan los expertos.

Uno de los aspectos más impresionantes fue la posibilidad de observar la corona solar. Al quedar completamente cubierto el disco del Sol por la Luna, esta tenue estructura apareció alrededor del astro como un resplandor que normalmente permanece oculto debido a la intensa luminosidad de su superficie.

La luna cubre el sol durante un eclipse solar total, el miércoles 12 de agosto de 2026. Foto: AP Photo/Alberto Saiz

Pero el eclipse no solo ofreció un espectáculo para quienes lo observaron. Estos fenómenos también tienen un importante valor científico, ya que permiten estudiar con mayor detalle las capas externas del Sol. En particular, los investigadores aprovechan la totalidad para analizar la corona y profundizar en uno de los grandes interrogantes de la física solar: por qué esta región alcanza temperaturas de millones de grados, muy superiores a las registradas en la superficie visible del astro.

De esta manera, el eclipse del 12 de agosto combinó espectáculo, observación y ciencia, dejando imágenes memorables y proporcionando nuevas oportunidades para estudiar uno de los objetos más importantes del sistema solar.