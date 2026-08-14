La participación de Colombia en el Mundial RoboRAVE Internacional Osaka 2026 terminó con cuatro resultados destacados, entre ellos un campeonato mundial en una de las categorías. La delegación estuvo integrada por estudiantes de diferentes regiones del país, quienes viajaron a Japón para competir en pruebas de robótica educativa.

Tras petición a Abelardo De La Espriella, niños colombianos viajarán al Mundial de Robótica en Japón este año

El resultado adquiere un significado especial porque la participación de los jóvenes contó con el respaldo de diferentes aliados.

En el comunicado divulgado por RoboKids, la organización agradeció expresamente a Abelardo De La Espriella, Onco Life, OGA Travelkit y RoboKids por su apoyo a la delegación colombiana.

Un campeonato para el equipo de Barranquilla

El principal resultado llegó en la categoría a-MAZE-ing, Elementary School, en la que el equipo representante de Barranquilla consiguió el primer puesto.

De acuerdo con la Selección Colombiana de Robótica, el resultado convirtió a este grupo de estudiantes en campeones de la competencia internacional. El comunicado destacó que el equipo barranquillero obtuvo “el primer lugar, coronándose campeón de esta competencia”.

Recuerdan a los niños que le pidieron a Abelardo antes de posesionarse como presidente que los ayudara para ir a participar participar en el campeonato mundial de robótica en Japón y Abelardo les consiguió patrocinio?...



QUEDARON CAMPEONES!!! pic.twitter.com/cn3K6chp9L — ELKIN ISAZA (@elkin_isaza) August 15, 2026

La categoría pone a prueba la capacidad de los estudiantes para resolver recorridos mediante robots. En términos sencillos, los participantes deben conseguir que sus máquinas completen los desafíos planteados siguiendo las instrucciones y tomando las decisiones necesarias durante el recorrido.

El logro se suma a otros resultados obtenidos por Colombia durante el torneo, lo que permitió que la delegación tuviera presencia en diferentes categorías.

Colombia consiguió otros dos podios

El campeonato no fue el único resultado sobresaliente para la selección nacional. Los representantes colombianos también consiguieron dos terceros lugares.

En Sumo 1 kg, Middle School, los participantes procedentes de Aipe, Neiva y Palermo, en el Huila, terminaron en la tercera posición.

Otro grupo, conformado por representantes de Santa Marta, Cartagena y Neiva, consiguió también el tercer lugar, esta vez en Sumo 3 kg, Middle School.

Estudiantes de Huila, Santa Marta, Cartagena y Neiva también subieron al podio Foto: @robokidsneiva

La delegación obtuvo además un quinto puesto en Middle Box, Middle School, resultado alcanzado por los participantes provenientes de Neiva.

En total, Colombia cerró su participación con tres podios y un quinto lugar. Para la Selección Colombiana de Robótica, estos resultados son una muestra del crecimiento de esta disciplina entre los estudiantes del país.

“Estos resultados consolidan a Colombia como una delegación competitiva, disciplinada y con proyección internacional”, señaló la Selección Colombiana de Robótica en el comunicado oficial.

Una selección con estudiantes de varias regiones

La representación colombiana no estuvo concentrada en una sola institución. El equipo nacional reunió estudiantes vinculados a colegios y organizaciones educativas de distintas zonas del país.

Entre las instituciones participantes estuvieron RoboKids, CEA School y Aspaen Yumaná, de Neiva; Comfalagos, de Palermo; la Institución Educativa Jairo Mosquera Moreno, de Guacirco; los colegios La Presentación y Bureche, de Santa Marta; el Colegio Biffi La Salle, de Barranquilla; y el Colegio La Salle, de Envigado.

La diversidad geográfica fue uno de los elementos de la participación colombiana en Osaka. Jóvenes de diferentes ciudades llegaron a un mismo escenario internacional para competir en pruebas que exigen preparación, coordinación y capacidad para solucionar problemas.

La organización resaltó precisamente ese componente al señalar que la delegación demostró “el talento, la preparación y el compromiso de los jóvenes que representaron al país”.

El respaldo que permitió llegar a Japón

La participación internacional también estuvo acompañada por el apoyo de diferentes entidades y personas. Entre los nombres mencionados oficialmente aparece el presidente Abelardo De La Espriella, quien había intervenido semanas antes ante las dificultades económicas que enfrentaban algunos de los estudiantes para hacer realidad el viaje.

El comunicado de la Selección Colombiana de Robótica expresó un “agradecimiento especial” a De La Espriella y a Onco Life, OGA Travelkit y RoboKids por el respaldo entregado a la delegación.

La mención resulta relevante porque conecta la historia que comenzó antes del viaje con el resultado conseguido en Osaka. Los estudiantes que necesitaban apoyo para poder representar al país finalmente participaron en el torneo y regresan con varios reconocimientos.

El regreso a Colombia tendrá otro capítulo

Después de finalizar la competencia, la delegación tiene previsto regresar al país para compartir los resultados obtenidos durante su experiencia en Asia.

De acuerdo con el comunicado de RoboKids, también está previsto un encuentro con el presidente Abelardo De La Espriella. En esa reunión, los estudiantes presentarían oficialmente el balance de su participación en el Mundial RoboRAVE Internacional Osaka 2026.