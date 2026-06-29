Este lunes 29 de junio de 2026, Bogotá y varias regiones del país se preparan para un nuevo plan retorno, en coyuntura con el puente festivo de San Pedro y San Pablo. Durante el transcurso del día, miles de vehículos regresan a la capital tras las jornadas de festividades en la nación.

Así será el plan retorno a Bogotá por la Autopista Sur y la Vía La Mesa este 28 y 29 de junio

Para mejorar la circulación vehicular en el ingreso a la capital, la Alcaldía Mayor de Bogotá, en coordinación con las demás entidades de tránsito, implementará como restricción el Pico y Placa Regional.

Por ende, se hace un llamado a los ciudadanos para conocer los horarios en los que es permitido entrar a la ciudad. En caso de incumplir la norma, se verán sancionados con una multa económica, de acuerdo con lo establecido en el Código Nacional de Tránsito.

En el día de hoy, la medida del Pico y Placa Regional será aplicada de la siguiente forma:

Desde las 12:00 a 4:00 p. m., podrán ingresar a la ciudad solamente los vehículos con placas terminadas en número par (0, 2, 4, 6, 8).

Desde las 4:00 m. a 8:00 p. m., podrán ingresar a la ciudad solamente los vehículos con placas terminadas en número impar (1, 3, 5, 7, 9).

Antes de las 12:00 del mediodía y después de las 8:00 p. m., todos los vehículos podrán ingresar sin restricción alguna.

Siga el minuto a minuto de la jornada:

6:30 a.m.: Alcaldía Mayor de Bogotá recuerda el Pico y Placa Regional

El distrito en sus redes sociales reitera el llamado a su ciudadanía para conocer los horarios establecidos para la restricción de movilidad a través del Pico y Placa Regional.

6:15 a.m.: Baja movilidad vehicular de la Vía al Llano

A estas horas, Coviandina registra la circulación vehicular en la Vía al Llano, donde se presenta un espacio con nublina y poca presencia de carros hasta el momento.