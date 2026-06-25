Tiembla la tierra: estos son los cinco sismos en el Cinturón de Fuego del Pacífico en 24 horas

Tras el fuerte doblete sísmico que ocurrió en Venezuela, que actualmente deja más de 100 muertos y casi mil lesionados, según las cifras oficiales del Gobierno, los ojos del mundo apuntaron a las mediciones sísmicas, donde se encontró una actividad fuerte en el Cinturón de Fuego del Pacífico.

🔴 Terremoto en Venezuela EN VIVO | Servicio Geológico de los Estados Unidos calcula escenarios de víctimas fatales entre 10.000 y 100.000

En específico, fueron cinco las zonas donde hubo actividad telúrica a lo largo de una de las regiones sísmicas y volcánicas más activas e importantes del mundo.​

Temblor en California

Uno de los movimientos más relevantes se produjo en el norte de California. El Servicio Geológico de Estados Unidos (USGS) situó su magnitud en 5,6 y localizó el epicentro cerca de Redwood Valley, en el condado de Mendocino.

Un sismo de magnitud 5,6 sacudió el norte de California; según el USGS, no se registraron daños graves. Foto: Composición Semana/ X @USGS_ShakeAlert/ Getty Images

Temblor en Perú

Horas después, las autoridades de Perú reportaron un sismo en la región amazónica de Ucayali. El Instituto Geofísico del Perú informó inicialmente una magnitud cercana a 4,9 y localizó el epicentro en inmediaciones de la ciudad de Pucallpa.

El evento sísmico se produjo a más de 150 kilómetros de profundidad, una condición que disminuyó su potencial de afectación en superficie, aunque permitió que fuera percibido de manera leve en una amplia zona del territorio.

En Filipinas y la región de Nueva Guinea reportaron sismos de 4,9 y 5,1, respectivamente.

Sismo en Japón

La actividad sísmica de mayor impacto (después de la de Venezuela) se dio en Japón, donde la tierra se sacudió con una magnitud de 6,9 en la escala de Richter. El USGS ubicó el epicentro al este de la ciudad de Kuji, en la isla de Honshu, y estimó una profundidad superior a los 50 kilómetros.

¿Existe una relación entre los sismos del Cinturón de Fuego del Pacífico?

Diferentes expertos en sismología coinciden en que no existe evidencia científica que permita establecer una relación directa entre los sucesos. Aunque ocurrieron con pocas horas de diferencia, los terremotos registrados en regiones separadas por miles de kilómetros se dan en dinámicas tectónicas locales e independientes.

Por ello, aunque la coincidencia temporal entre ambos movimientos telúricos pueda generar inquietud, no existen indicios de que uno haya sido consecuencia del otro.

Se han reportado más de 160 personas fallecidas y casi 1000 heridas tras los terremotos registrados en las últimas horas en Venezuela. Foto: X:

Situación actual en Venezuela

La presidenta interina de Venezuela, Delcy Rodríguez, reportó el jueves a primera hora al menos 164 muertos y 971 heridos. Cifra que aumentó considerablemente respecto al primer reporte del día miércoles, cuando había hablado de 32 muertos y más de 700 heridos.

No obstante, el USGS hizo una estimación basada en modelos automáticos, donde se pueden dar entre 10.000 y 100.000 muertes por los dos terremotos del miércoles. Además, se estima que habrá más de 10.000 millones de dólares en pérdidas.