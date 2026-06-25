“No hay rescatistas”: joven que busca a su amiga desaparecida tras terremoto en Venezuela habló con SEMANA sobre la tragedia

La presidenta encargada de Venezuela, Delcy Rodríguez, elevó a 164 las víctimas mortales y a 971 el número de heridos tras los potentes sismos de magnitud superior a 7 en la escala de Richter que se registraron durante la tarde del miércoles 24 de junio.

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Según la información actualizada del Gobierno venezolano, los fuertes sismos han estado seguidos de 30 réplicas y dejan una importante cantidad de edificios colapsados en La Guaira, considerada la zona más afectada por el terremoto doble. Allí, las autoridades “deben concentrar labores de rescate”.

Rodríguez no ha detallado dónde se registraron las víctimas ni ha dicho si este balance ya incluye al estado de La Guaira, territorio que describió en los primeros momentos de la catástrofe como “zona de desastre”.

La Guaira, Venezuela, es uno de los lugares más afectados después del terremoto. Foto: AP Photo/Pedro Mattey

En todo caso, Rodríguez ha informado sobre los numerosos contactos mantenidos con jefes de Estado y autoridades internacionales para coordinar la asistencia a los afectados y las labores de rescate de personas atrapadas entre los edificios.

En medio de la tragedia, decenas de personas se encargan de buscar a sus conocidos, familiares y amigos, que podrían estar con vida entre los escombros que dejó el terremoto de magnitud 7.5 en la escala de Richter.

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María Jesús Hernández es una venezolana que vivió en carne propia el terremoto que conmocionó al país. Si bien no hubo ningún daño material en su casa, María Jesús dijo a SEMANA que se encontraba en la zona de La Florida cuando empezó a temblar.

“La casa no sufrió daño, las paredes no sufrieron ninguna grieta ni nada”, contó la joven y aseguró que una de sus amigas se encuentra desaparecida.

Se trata de Clementina Segovia, una joven que vive en La Guaira, una de las zonas más afectadas por el terremoto. La mujer estaba en el edificio Costa Brava de Los Corales y su apartamento se ubicaba en el piso 12.

Clementina Segovia, una de las personas desaparecidas tras el terremoto en Venezuela. Foto: Foto suministrada

“El edificio se desplomó por completo, las fotos que tengo son terribles, el edificio está en ruinas completamente y sé que hay atrapados debajo de los escombros, pero al edificio no lo han ido a socorrer, no hay rescatistas”, dijo Hernández a SEMANA.

“Hay algunos sobrevivientes que se han rescatado y están con los familiares y hay otros que están desaparecidos”, expresó.

María Jesús, en su afán por ayudar a las personas afectadas, creó un grupo de WhatsApp llamado Desaparecidos de Costa Brava. De esta forma, apoya a los familiares de los desaparecidos que buscan ayuda e información.

El edificio donde vivía la joven venezolana Clementina Segovia colapsó. Foto: Foto: Suministrada

La joven aseguró que no ha podido comunicarse con su amiga, al igual que sus propios padres, quienes se han dirigido a los principales refugios de la zona para tratar de encontrar a su hija.

“Se encontraba sola en el apartamento; sus papás en la noche bajaron a La Guaira para saber de ella, pero lo que encontraron fue el edificio derrumbado completamente”, aseveró.

“Tenía entendido que no hay rescatistas en la zona, que el edificio está totalmente desatendido. También tengo otros conocidos en La Guaira que están desaparecidos. Cada hora mandamos la imagen de que no se ha encontrado”, señaló.