¿Existe riesgo de nuevo terremoto en Venezuela? La explicación científica detrás de los fuertes sismos que alertan al país

Venezuela enfrenta una emergencia tras ser golpeada por dos fuertes terremotos que dejaron víctimas mortales, heridos y daños en infraestructuras. La ocurrencia de ambos sismos con apenas segundos de diferencia preocupa ante la posibilidad de nuevas réplicas e incluso de futuros eventos sísmicos de gran magnitud en la región.

La nueva tecnología antisísmica que podría reducir los daños causados por terremotos fuertes en edificios y construcciones

Un dato importante que se debería tener en cuenta es que, luego de un terremoto de gran magnitud, es normal que continúen registrándose movimientos en la misma zona.

Entidades como el Servicio Geológico Colombiano señalan que estas réplicas pueden presentarse durante horas, días o incluso semanas después del sismo principal, ya que forman parte del proceso natural mediante el cual la Tierra se reajusta tras liberar una gran cantidad de energía acumulada. Aunque la mayoría de estos eventos suelen ser más débiles, algunos pueden alcanzar intensidades considerables y volver a sentirse con fuerza.

Sin embargo, la alta actividad sísmica de Venezuela estaría relacionada con su ubicación geográfica. El país se encuentra sobre una de las zonas tectónicas más activas de América, donde interactúan la Placa del Caribe y la Placa Sudamericana. Además, tiene presencia de varias fallas geológicas activas que atraviesan el norte del país, como Boconó, San Sebastián y El Pilar, estructuras que han estado vinculadas a algunos de los terremotos más significativos de la historia venezolana.

Foto de referencia de las placas tectónicas. Foto: Getty Images

Aunque estos enormes bloques de roca se desplazan apenas unos centímetros al año, ese movimiento constante genera una acumulación progresiva de tensión en el subsuelo. Con el paso del tiempo, la energía almacenada puede liberarse de manera repentina, provocando terremotos que van desde movimientos leves hasta sismos de gran magnitud.

Además, estos recientes y fuertes terremotos también llamaron la atención sobre la cercanía de Venezuela al mar Caribe, un factor que añade nuevos riesgos cuando ocurre un sismo de gran magnitud. Cada vez que un terremoto se produce bajo el océano, las autoridades y los centros de monitoreo deben analizar rápidamente si existe la posibilidad de que se genere un tsunami.

Venezuela ha sido escenario de numerosos terremotos que han dejado víctimas mortales y cuantiosos daños materiales. Foto: AP Photo/Pedro Mattey

Aunque en esta ocasión se activaron alertas preventivas para algunas zonas costeras del Caribe y Puerto Rico, las evaluaciones posteriores permitieron descartar una amenaza significativa para la población.

No obstante, a pesar de los avances tecnológicos en el estudio de los terremotos, los expertos recuerdan que todavía no es posible predecir con exactitud cuándo ocurrirá un nuevo gran sismo. Lo que sí pueden hacer los organismos científicos es monitorear de forma constante las fallas geológicas y analizar el comportamiento de la actividad sísmica para estimar la probabilidad de réplicas después de un evento importante. Esta vigilancia permanente ayuda a emitir alertas oportunas y mejorar la preparación de las comunidades ante futuros movimientos telúricos.

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A lo largo de su historia, Venezuela ha sido escenario de numerosos terremotos que han dejado víctimas mortales y cuantiosos daños materiales.

“Según los registros del catálogo sísmico nacional, se han producido alrededor de 180 sismos que han causado algún tipo de daño al país. El terremoto más catastrófico ocurrió el 26 de marzo de 1812 en la falla de Boconó y causó una destrucción generalizada en las ciudades de Mérida y Caracas, cobrándose aproximadamente 30.000 vidas”, de acuerdo con el Servicio Geológico de Estados Unidos (USGS).