La explicación científica detrás del hipo, una reacción involuntaria que afecta a millones de personas

Una de las reacciones involuntarias del cuerpo que suele aparecer de manera inesperada es el hipo y, aunque generalmente dura poco tiempo, puede resultar bastante molesto. Muchas personas lo experimentan después de comer rápido, consumir bebidas gaseosas o ingerir alimentos muy calientes o fríos. A pesar de ser común, pocas veces desconocen qué ocurre exactamente en el organismo cuando aparece ese sonido repetitivo.

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De acuerdo con lo reseñado en el blog de Farmatodo, su origen está relacionado con el diafragma, un músculo fundamental para la respiración que se encuentra debajo de los pulmones. La entidad señaló que “cuando sucede el hipo, las cuerdas vocales se cierran, por lo que se produce un particular sonido”. Algunas veces desaparece en pocos minutos, pero en ciertos casos puede prolongarse durante horas o incluso días, llegando a interferir con las actividades diarias de quien lo padece.

¿Qué provoca el hipo?

Una de las causas más frecuentes del hipo está relacionada con la forma en que se consumen los alimentos. Cuando una persona come demasiado rápido, no solo ingiere comida, sino también una mayor cantidad de aire. Esta situación puede hacer que el estómago se expanda más de lo normal y favorezca la aparición de las contracciones involuntarias que desencadenan el hipo.

Así puede eliminar el hipo de forma natural. Foto: Tomada de: blog.cofm.es

Las comidas abundantes también suelen estar detrás de muchos episodios. Al llenarse en exceso, el estómago ejerce una mayor presión sobre el diafragma, el músculo que participa en la respiración. Aunque no ocurre en todos los casos, este aumento de presión puede alterar temporalmente su funcionamiento y provocar los característicos espasmos asociados con esta molestia.

Las bebidas gaseosas son otro factor que suele influir. El gas que contienen se acumula en el estómago y contribuye a que este se distienda. Por esta razón, no es extraño que algunas personas comiencen a experimentar hipo pocos minutos después de consumir refrescos, bebidas carbonatadas o cerveza.

Las comidas abundantes también suelen estar detrás de muchos episodios. Foto: Getty Images/iStockphoto

Además, existen hábitos y situaciones cotidianas que pueden favorecer su aparición. Cambios bruscos de temperatura al consumir alimentos o bebidas muy calientes y luego muy frías, fumar, masticar chicle o hablar mientras se come pueden aumentar la cantidad de aire que entra al aparato digestivo. Incluso emociones intensas, como un ataque de risa o un momento de gran excitación, pueden ser suficientes para desencadenar este reflejo.

¿Cómo quitar el hipo?

De acuerdo con el sitio web Okdiario.com, existen numerosos remedios caseros para intentar detener el hipo. Desde beber agua de una forma particular hasta contener la respiración, muchas de estas prácticas se han transmitido de generación en generación. Aunque algunas pueden ayudar en ciertos casos, no siempre existe evidencia clara de que funcionen para todas las personas.

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Uno de los métodos más conocidos consiste en aguantar la respiración durante unos segundos. La teoría detrás de esta práctica es que permite alterar temporalmente el patrón respiratorio y favorecer que el diafragma recupere su ritmo habitual.

Otra recomendación frecuente es beber agua lentamente y en pequeños sorbos. Este sencillo gesto obliga al cuerpo a realizar varias degluciones seguidas, lo que podría ayudar a interrumpir el reflejo que provoca las contracciones involuntarias. Además, se trata de una opción fácil de aplicar y sin mayores riesgos para la mayoría de las personas.

El hipo crónico puede durar más de 48 horas, semanas y hasta años. Foto: Getty Images/iStockphoto

Durante años también fue popular respirar dentro de una bolsa de papel para intentar controlar el hipo. El objetivo era modificar la cantidad de dióxido de carbono que se inhala y, con ello, influir en el funcionamiento del diafragma. Sin embargo, los expertos advierten que esta práctica puede no ser adecuada para personas con problemas respiratorios o cardiovasculares, por lo que no suele recomendarse de manera general.

El famoso susto es otro de los remedios más extendidos en la cultura popular. Aunque muchas personas aseguran que funciona, no existen pruebas concluyentes que respalden su eficacia.

De hecho, los expertos recuerdan que la mayoría de los episodios de hipo desaparecen por sí solos, por lo que a menudo resulta difícil saber si un remedio realmente funcionó o si simplemente coincidió con el final natural de la molestia. Aunque, si el problema se prolonga durante varios días, lo mejor es consultar a un profesional de la salud.