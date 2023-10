¿Cómo quitar el hipo en tres minutos?

A todos en algún momento les ha dado hipo cuando toman bebidas gasificadas, comen de más, se respira mal, entre otras causas que pueden generarlo. Desde que este no sea crónico, no es perjudicial para la salud.

Aunque es una sensación incómoda, que puede alterar la tranquilidad y dificultar lo que se está haciendo, no es grave siempre y cuando no sea un síntoma de algo más grave o que su duración no sea en exceso.