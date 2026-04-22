Actriz de ‘Pasión de gavilanes’ reveló si recibe dinero por la novela en 2026

Tras más de 20 años de su estreno en la televisión colombiana, Pasión de gavilanes sigue dando de qué hablar, pues la historia de los hermanos Reyes y las hermanas Elizondo no solo marcó a toda una generación, sino que, en pleno 2026, sigue siendo tema de conversación.

En una reciente entrevista para Nando de la gente, Natasha Klauss, la actriz que interpretó a Sara Elizondo, resolvió la duda de muchos de sus seguidores, quienes se han preguntado si, con el paso de los años, siguen recibiendo ganancias económicas por su trabajo.

Famosa actriz de ‘Pasión de Gavilanes’ explotó en internet luego de que publicaran su supuesta muerte

Frente a las cámaras del programa digital, la artista confirmó que sí existe un ingreso que llega gracias a la producción.

“Claro, el único medio que hay en Colombia que genera derechos de remuneración, un poco regalías, pero no las que conocemos”, aseguró, dejando claro que el sistema funciona, aunque no como muchos imaginan.

La actriz interpretó a Sara Elizondo en 'Pasión de gavilanes'. Foto: Foto: Instagram @natashaklauss27

Desde su emisión original entre los años 2003 y 2004, la novela ha tenido repeticiones constantes en distintos canales en Colombia y a nivel internacional, para, posteriormente, ocupar los primeros lugares en distintas plataformas de streaming en las que se publicaron los capítulos completos de las dos temporadas que han sido grabadas hasta ahora.

“Sigue pasando con Pasión de gavilanes y con todas las novelas de RTI. En las plataformas se siguen presentando y en las emisiones privadas”. En otras palabras, cada vez que la historia vuelve a pantalla, también llegan ingresos económicos al elenco de actores.

Actriz de ‘Pasión de Gavilanes’ reveló cómo ha cambiado su vida al ser diagnosticada con cáncer

No obstante, la actriz aclaró que en Colombia, el modelo de remuneración para actores es distinto al de otras industrias donde las regalías pueden ser mucho más altas, pero se mantienen en el tiempo gracias a la constante circulación del contenido.

Más allá de lo económico, las palabras de Klauss también reflejan el alcance que tuvo la producción dirigida por Julio Jiménez, pues son muy pocas las novelas que logran permanecer en el tiempo y cautivar a nuevas audiencias.