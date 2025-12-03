Suscribirse

Falleció la mamá de Mario Cimarro, actor de ‘Pasión de Gavilanes’: luchó contra enfermedad degenerativa

El actor compartió detalles de una de sus perdidas más dolorosas.

María Paula Flórez Herrera

Pasante de redacción semana.com

4 de diciembre de 2025, 12:30 a. m.
Mario Cimarro compartió dolorosa perdida que afronta
Mario Cimarro compartió dolorosa perdida que afronta | Foto: Instagram @mariocimarro

Mario Cimarro es un actor recordado por su protagónico en la exitosa novela Pasión de Gavilanes, donde interpretó a Juan Reyes y conquistó al público con su talento y su figura, lo que le valió constantes halagos de los espectadores cada vez que aparecía en pantalla.

Asimismo, participó en otras reconocidas producciones como El cuerpo del deseo, Mar de amor y Los herederos del Monte, trabajos que le permitieron consolidarse como uno de los grandes galanes de las telenovelas.

Contexto: Reconocido actor sufrió una fuerte caída a sus 55 años y perdió la vida: esto fue lo que sucedió

El también cantante no es muy activo en redes sociales y su contenido está enfocado principalmente en su vida personal, donde comparte momentos junto a su esposa e hija, además de publicar mensajes y reflexiones que lo inspiran.

Sin embargo, hace unas horas dio una desgarradora noticia que conmovió a sus seguidores: una de las personas más importantes para él falleció, y el actor compartió un sentido mensaje en su memoria.

Elenco principal de Pasión de Gavilanes.
Elenco principal de 'Pasión de Gavilanes'. | Foto: Tomado del Instagram @mariocimarro

Falleció la mamá de Mario Cimarro, de ‘Pasión de Gavilanes’

A través de redes sociales, el actor compartió que su madre murió el pasado lunes 1 de diciembre, después de días de haber luchado por su vida y que, aunque, estuvo con ella para apoyarla, todavía es un dolor que le cuesta describir y expresar.

“Con el corazón hecho pedazos les comparto... Han sido varias semanas de apoyar a mamá... He buscado mil maneras, para detenerme... Para poder escribir... Desde el lunes ya no está con nosotros. Se fue bien acompañada, con el cariño de sus hijos y con la bendición de su sacerdote”, escribió en la primera parte.

También mencionó que quiso honrarla con las actitudes que predominaban en su forma de ser: la alegría y el optimismo, y con las cuales María Paz contagió a las personas de su alrededor.

Por otro lado, Mario dio a conocer que su madre sufrió de una enfermedad degenerativa que afecta gravemente la memoria, la cual en muchas ocasiones también afecta el pensamiento y las habilidades sociales. Además, expresó como siempre la recordará.

Luchó como una campeona contra el Alzheimer. La vamos a extrañar mucho, la vamos a recordar siempre. María Paz, la maestra de muchas generaciones, la madre ejemplar que me enseñó con muchísima paciencia y dedicación a leer y escribir con la misma edad que hoy tiene mi propio retoño, 3 añitos”, agregó.

Contexto: Marcela Carvajal confirmó la muerte de actor colombiano y conmovió a sus seguidores: “Estoy en ‘shock’”

Por último, manifestó que su mamá también fue la mujer que no solo lo crio, sino que lo educó para afrontar la vida y los desafíos que se le han presentado de una manera calmada, resiliente y serena.

