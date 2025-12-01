Suscribirse

Reconocido actor sufrió una fuerte caída a sus 55 años y perdió la vida: esto fue lo que sucedió

La muerte del brasileño dejó de luto la industria del entretenimiento.

2 de diciembre de 2025, 2:24 a. m.
Falleció el actor Tony Germano, a sus 55 años.
Falleció el actor Tony Germano, a sus 55 años. | Foto: Instagram @tonygermano

El mundo artístico se encuentra de luto, luego de que se conociera la noticia del fallecimiento de un actor y productor portugués que se destacó por su participación en múltiples y exitosas producciones.

Se trata de Tony Germano, un artista de voz que se ganó el cariño del público al interpretar conocidos personajes en series de grandes plataformas como Netflix y el canal que presentaban programas infantiles ‘Nickelodeon’. Incluso actuó en diversas en obras musicales que ampliaron su trayectoria no solo en la televisión, sino también en el teatro.

¿De qué murió Tony Germano?

Según el medio de comunicación People, el pasado 26 de septiembre, a sus 55 años, el actor sufrió una fuerte caída en su hogar que le provocó graves lesiones y debido a la gravedad de estas, no logró sobrevivir.

“Con profundo pesar confirmamos la caída del actor y artista de voz Tony Germano en la mañana del miércoles 26 de noviembre. Tony sufrió una caída en su residencia y, lamentablemente, no sobrevivió a sus heridas”, afirmó el representante por medio de un comunicado.

En el mensaje también pidió que se respetara la situación por la que atraviesa la familia, recalcando la huella que marcó en la industria y el vacío que dejará en aquellos que lo conocieron.

Pedimos respeto y comprensión durante este doloroso momento para su familia, amigos y colegas. Tony deja un legado de dedicación, generosidad e inmenso talento que marcó a todos los que tuvieron el privilegio de trabajar con él. Su ausencia se sentirá profundamente”, agregó el representante.

Al parecer se encontraba de manera temporal en la casa de sus padres, la cual estaba siendo remodelada y mientras él observaba los arreglos del tejado, perdió el equilibrio y cayó al suelo, según detallaron medios locales.

Por su parte, el actor, guionista y escritor Miguel Falabella lo recordó no solo por su talento, sino por la amistad que establecieron con el pasar de los de años y con quien trabajó en varias producciones.

“Tony Germano se despide de este mundo entre fuertes aplausos de sus compañeros. Un profesional impecable, un querido amigo, un actor talentoso. Tuve el privilegio de trabajar con él en varias producciones, como Annie y El Hombre de La Mancha, entre otras. Cumplido el deber, querido amigo. Un beso en tu corazón”, escribió en la descripción de su publicación.

Tony era reconocido por haber realizado en doblaje en Nicky, Ricky, Dicky & Dawn de Nickelodeon y Go, Dog, Go!, de Netflix. Además, en la conocida película de La Bella y la Bestia, en la que hizo parte de la banda sonora.

