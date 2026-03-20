Estas son las mejores películas del fallecido Chuck Norris, actor y leyenda de las artes marciales

Chuck Norris, figura de acción del cine estadounidense y leyenda de las artes marciales, falleció el jueves, 19 de marzo, a sus 86 años, según informó su familia.

“Aunque queremos mantener las circunstancias en privado, por favor sepan que estaba acompañado por su familia y en paz”, comunicaba el texto publicado en las redes sociales del actor.

¿De qué murió Chuck Norris? Su familia se pronunció a través de redes y hablaron del “repentino” fallecimiento del actor

Este famoso actor de Hollywood saltó a la fama en el año 1968 con un personaje pequeño en la película de comedia/acción The Wrecking Crew, que se traduce como Equipo de demolición.

“Para el mundo, él era un artista marcial, un actor y un símbolo de fuerza. Para nosotros, él era un esposo devoto, un querido padre y abuelo, un hermano increíble, y el corazón de nuestra familia”, agrega el texto que acompaña una foto de perfil en blanco y negro del actor, cuyo papel revelación fue El furor del dragón, la cinta de 1972 protagonizada por Bruce Lee.

Norris se convirtió en leyenda por protagonizar taquilleras cintas de acción en la década de 1980; había cumplido 86 años el pasado 10 de marzo y marcó la celebración con una publicación en sus redes sociales.

“Yo no envejezco. Yo subo de nivel”, señaló en un video en el que se le ve entrenando con un hombre.

Carlos Ray Norris, conocido artísticamente como Chuck Norris, fue campeón mundial de Karate Do en 1978, exmilitar y fundador de una asociación de su propio arte marcial llamada Chun Kuk Do.

Entre las películas en las que participó, destaca la ya mencionada El furor del dragón, en la que actuó junto a Bruce Lee. En la escena final, su personaje se enfrenta en un combate decisivo contra Tang Lung, interpretado por Lee, en el Coliseo de Roma, resultando vencido.

Además, protagonizó la serie de televisión Walker, Texas Ranger, emitida entre 1993 y 2001, en la que interpretó a Cordell Walker, un ranger de Texas encargado de hacer cumplir la ley.