¿De qué murió Chuck Norris? Su familia se pronunció a través de redes y hablaron del “repentino” fallecimiento del actor

La industria del cine y el gran Hollywood se encuentran de luto, luego de conocer en esta mañana viernes 20 de marzo el fallecimiento del famoso actor Chuck Norris, a la edad de 86 años.

Este hombre, que se destacó por su gran actuación en películas como The Delta Force y Missing in Action, murió en la mañana del jueves 19 de marzo en Hawai, según dio a conocer su familia a través de un post en las redes sociales del mismo Chuck Norris.

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¿De qué murió Chuck Norris?

A través de este mensaje publicado por la familia de este gran actor, dejaron claro que Norris falleció “rodeado de su familia” y así mismo mencionaron que estaba totalmente en paz.

De igual forma, señalaron que las causas de la muerte de este gran actor prefieren mantenerlas en privado.

“Es con gran pesar que nuestra familia comparte el repentino fallecimiento de nuestro querido Chuck Norris ayer por la mañana. Aunque nos gustaría mantener las circunstancias en privado, por favor sepan que estaba rodeado de su familia y que estaba en paz”, escribieron.

Su familia se encargó de resaltar todo lo bueno que en vida fue y ofreció el famoso actor.

“Para el mundo, fue un artista marcial, actor, y un símbolo de fuerza. Para nosotros, era un marido devoto, un padre y un abuelo cariñoso, un hermano increíble, y el corazón de nuestra familia”, añadieron.

Además, mencionaron que con su vocación y disciplina, Chuck Norris fue una gran inspiración para muchas personas en el mundo, de varias generaciones.

Chuck Norris, famoso actor (Photo by The Cannon Group / Golan Globus / Collection ChristopheL via AFP) Foto: Collection ChristopheL via AFP

“Vivió su vida con fe, propósito y un compromiso inquebrantable con las personas que amaba. A través de su trabajo, disciplina y bondad, inspiró a millones de personas en todo el mundo y dejó un impacto duradero en tantas vidas”, se lee.

La familia del famoso actor en este mensaje se muestran totalmente agradecidos por todo el amor que los fans le hicieron llegar a Chuck Norris durante sus 86 años.

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“Mientras nuestros corazones están rotos, estamos profundamente agradecidos por la vida que vivió y por los momentos inolvidables que tuvimos la bendición de compartir con él. El amor y el apoyo que recibió de los fans de todo el mundo significaban mucho para él, y nuestra familia está realmente agradecida por ello. Para él no solo eran fans, eran sus amigos”, dejaron claro.

Por último, hablaron de la más reciente hospitalización del actor: “Sabemos que muchos de ustedes habían oído hablar de su reciente hospitalización, y estamos realmente agradecidos por las oraciones y el apoyo que le enviaron. Mientras lamentamos esta pérdida, pedimos amablemente privacidad para nuestra familia durante este tiempo. Gracias por amarlo con nosotros. Con amor, la familia Norris”, concluye.