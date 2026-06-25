Murió reconocida influencer a los 36 años tras una dura batalla contra una enfermedad; dejó tres hijos

En redes sociales lamentan la muerte de Carly Douglas, una reconocida influencer de fitness, que inspiró a una amplia comunidad digital con sus rutinas de entrenamiento, consejos de vida saludable y mensajes de motivación.

Su fallecimiento ha causado gran conmoción, especialmente porque apenas tres meses antes había revelado que había sido diagnosticada con cáncer de estómago, señalan diferentes medios internacionales.

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“La actualización de vida que nunca pensé dar”, comentó en ese momento. Además, detalló que la enfermedad ya estaba en estadio 4, con metástasis.

La creadora de contenido, originaria de Carolina del Sur, tenía más de 137.000 seguidores en Instagram, relató cómo fueron sus días sobrellevando la enfermedad, que al principio pensó que se trataba de una obstrucción estomacal.

“Mi estómago estaba muy inflamado y tenía mucho dolor”, dijo. Sin embargo, sus malestares se fueron intensificando con el paso de los días y, tras someterse a una serie de exámenes médicos, los especialistas le confirmaron que padecía cáncer de estómago y ya había hecho metástasis en otras partes de su cuerpo.

A pesar de recibir este diagnóstico, Carly decidió seguir compartiendo contenido con sus seguidores y afrontar la situación con una actitud positiva. A través de sus publicaciones, habló sin problema sobre los tratamientos que recibía y reflexionaba constantemente sobre la importancia de valorar cada momento de la vida.

Por otro lado, en diferentes oportunidades, la creadora de contenido expresó su agradecimiento por el apoyo incondicional de familiares, amigos y seguidores durante este proceso.

Carly Douglas murió a sus 36 años

La familia de la influencer fue la encargada de confirmar la lamentable noticia de su muerte a través de una emotiva carta publicada en sus redes sociales, donde señalaron que su deceso se presentó el pasado 13 de junio de 2026, a sus 36 años de edad.

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“Carly Faye Douglas alcanzó la gloria plena en su lugar de descanso eterno. Se encontró cara a cara con su creador y salvador y sus brazos están llenos de sus dos bebés celestiales”, dice el texto.

Para la creadora de contenido, lo más difícil de esta situación siempre fue comprender que dejaría a sus tres hijos: River, Faye y Townes. “Tengo que luchar por mis hijos y por tanta gente que amo. Solo sé que el señor me sostendrá en cada paso del camino. Soy muy afortunada y estoy muy agradecida por el entorno que tengo. Voy a vencer esto”, expresó en una de sus publicaciones.