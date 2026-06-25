Jenny López, esposa de Jhonny Rivera, enfrenta dolorosa pérdida de un ser querido

A través de su cuenta oficial de Instagram, la cantante Jenny López, esposa del reconocido intérprete de música popular Jhonny Rivera, compartió con sus seguidores una de las noticias más difíciles que ha tenido que afrontar recientemente: el fallecimiento de un ser querido que ocupaba un lugar muy especial en su vida.

Por medio de una emotiva publicación, la artista expresó el profundo dolor que atraviesa tras esta pérdida familiar, acompañando sus palabras una foto cargada de nostalgia. En el mensaje, Jenny rindió homenaje a la memoria de su abuelo, destacando el importante papel que desempeñó en diferentes etapas de su vida, entre ellas su matrimonio.

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“Adiós abuelito de mi alma.💔🕊️Gracias Dios por permitirme haber disfrutado de un ser tan maravilloso 😢“, escribió la joven, junto con una foto de los dos en su boda, donde aparecen compartiendo una tierna mirada frente a frente.

Por otro lado, Jenny López pidió una oración por su familia, asegurando que tras la dolorosa pérdida de su abuelo todos los integrantes de su hogar se encuentran pasando por uno de los momentos más difíciles de su vida.

“Les pido una oración por mi familia, estamos pasando por un momento realmente doloroso 🙏🏼✨“, agregó, dejando en evidencia el especial cariño que siente por su abuelo y el gran vacío que deja con su partida.

Por eso, para despedirlo, lo recordó como uno de los invitados más importantes y queridos de su matrimonio, rememorando este momento juntos con la misma fotografía a color y a blanco y negro.

Entre los mensajes de apoyo, colegas, amigos y seguidores han expresado sus condolencias por el fallecimiento de su abuelo, enviándole a ella y a su familia fortaleza y acompañamiento para afrontar este difícil momento.

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Asimismo, varios usuarios han expresado su empatía, señalando que han vivido el proceso de despedir a sus abuelos y comprenden el enorme dolor que genera esta situación en el entorno familiar.

“Los abuelos deberían de ser eternos 😢😢🙌“; ”Lo siento mucho 😢 que en paz descanse"; “Ay los abuelos, como duele el alma y el corazón cuando se van 😞😢 mucha fortaleza"; “Mucha fortaleza para toda la familia. Esta imagen te quedará como el más lindo recuerdo, que te vio en el altar"; “Abrazo de fortaleza en este momento para ustedes 🙏🙏🙏🙏. Ahora desde el cielo, los acompañará eternamente”, dicen algunos comentarios en la publicación que compartió la cantante en la tarde del miércoles, 24 de junio. por medio de su cuenta de Instagra.