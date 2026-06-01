“Colombia es un país muy avanzado en Latinoamérica en la industria del marketing de influencia”: Max Beck

Para el empresario alemán radicado en Colombia, Max Beck, el marketing de influencia dejó de ser una tendencia pasajera y hoy hace parte de cualquier estrategia de mercadeo. El empresario y docente de Marketing asegura que el país se ha convertido en uno de los mercados más avanzados de Latinoamérica en esta industria.

“Colombia es un hub (plataforma) para influencers. Hay muy buenos creadores de contenido y toda la industria está mucho más profesionalizada”, afirmó durante su conversación con Sandra Suárez, presidenta del Círculo de Mujeres de Semana Dinero, en Líderes por Colombia.

Beck explicó que su interés por este mundo nació hace aproximadamente 13 años, cuando las redes sociales comenzaron a transformar la comunicación y las relaciones públicas tradicionales. “Vimos que las personas también podían vivir su influencia a través de redes sociales”, recordó.

Desde entonces empezó a construir el proyecto que hoy lidera. RealFluencers surgió inicialmente como una plataforma que buscaba conectar marcas con creadores de contenido de manera sencilla. “Queríamos crear como un Amazon de influencers”, contó.

Con el paso de los años, el modelo evolucionó hacia una plataforma enfocada en microinfluenciadores y perfiles especializados. Para Beck, el “verdadero valor no está en la cantidad de seguidores, sino en el conocimiento y la credibilidad de cada creador”. Según explicó, un fotógrafo profesional puede tener mucho más impacto para una marca relacionada con arte o fotografía que una celebridad digital con millones de seguidores. “Los influenciadores de verdad son personas que saben hacer muy bien algo y además saben comunicarlo”, señaló.

Durante la entrevista también hizo una diferencia entre creadores de contenido e influenciadores. Para él, un creador puede destacarse haciendo videos o publicaciones atractivas, mientras que un influenciador, en términos comerciales, es quien logra generar valor para una marca. “Hay muchos influenciadores que son buenos creadores, pero no generan ningún beneficio para las marcas”.

Beck explicó, además, cómo se dividen actualmente los perfiles en la industria digital. Los megainfluenciadores son quienes superan el millón de seguidores; los macroinfluenciadores tienen entre 100.000 y un millón; los microinfluenciadores oscilan entre 10.000 y 100.000; y los nanoinfluenciadores cuentan con comunidades pequeñas, pero muy activas.

Sin embargo, insistió en que el tamaño no siempre define la efectividad. “Todo depende del contexto y del objetivo”, comentó. Mientras algunos lanzamientos requieren visibilidad masiva, otras campañas funcionan mejor con perfiles pequeños que generan mayor interacción con sus audiencias.

El empresario asegura que una de las grandes ventajas del marketing de influencia es que humaniza los mensajes publicitarios. “Es un medio humano. Tiene autenticidad, opinión y autoridad”, afirmó. También destacó que este modelo reúne dos audiencias distintas, la de la marca y la del creador de contenido, lo que obliga a las empresas a entender mejor a quién quieren llegar.

Sobre el futuro del sector, Beck considera que la inteligencia artificial fortalecerá la industria. Aunque muchas personas la ven como una amenaza, él cree que permitirá a más profesionales comunicar sus ideas de manera efectiva. “La IA nos da muy buenas herramientas para visualizar nuestras ideas y mejorar la comunicación”, sostuvo.

Incluso mencionó que en Europa ya existen influenciadores virtuales con gran éxito comercial. Aun así, considera que detrás de cualquier personaje digital seguirá existiendo una persona tomando decisiones y construyendo estrategias. “No importa si el influencer es real o no, siempre y cuando la persona detrás sea creíble”, concluyó.

¿Qué es ‘Líderes por Colombia’?

Es un contenido de SEMANA que presenta los líderes empresariales más representativos del país o internacionales, con historias destacadas dentro y fuera de Colombia. En cada episodio, un invitado comparte momentos significativos de su trayectoria, sus desafíos y su visión sobre el éxito y la excelencia. En este espacio, encuentre a los protagonistas de la vida empresarial de Hispanoamérica que se han convertido en referentes de liderazgo y en inspiración de muchos colombianos.