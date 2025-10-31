El liderazgo también se entrena: la misión de Regina Carrot

El propósito de esta mexicana, conferencista internacional, formadora de speakers y creadora de contenido, es que otras mujeres lleguen a las conquistas que ella ha obtenido: pararse en un escenario frente a miles de personas y empezar a compartir tarima con los grandes para impactar con su mensaje. Con ese propósito creó Speaker Magnética Academy, academia dedicada a formar a mujeres profesionales que desean convertirse en speakers con una voz de impacto.