El liderazgo también se entrena: la misión de Regina Carrot

En exclusiva, la creadora de contenido y conferencista internacional, habló con el Círculo de Mujeres Semana Dinero en su visita a Colombia sobre su propósito de inspirar a más mujeres que buscan expandir su impacto.

Redacción Semana
31 de octubre de 2025

El propósito de esta mexicana, conferencista internacional, formadora de speakers y creadora de contenido, es que otras mujeres lleguen a las conquistas que ella ha obtenido: pararse en un escenario frente a miles de personas y empezar a compartir tarima con los grandes para impactar con su mensaje. Con ese propósito creó Speaker Magnética Academy, academia dedicada a formar a mujeres profesionales que desean convertirse en speakers con una voz de impacto.

Regina Carrot inspira a través de su contenido a transformar los retos en momentos de gran expansión. Esa es su historia: vivió una transición como publicista en el mundo corporativo y luego como creadora de contenido con trascendencia en países como Estados Unidos, México, Ecuador y Colombia donde ha a compartido escenario con Tony Robbins y John Maxwell.

