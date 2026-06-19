¿De qué murió Alex Bueno, el intérprete de ‘Colegiala’? Luchaba contra delicada enfermedad

El mundo de la música se viste de luto tras confirmarse la muerte de Álex Bueno, reconocido cantante de merengue y bachata, a los 62 años. La noticia fue confirmada por su familia durante la tarde del 18 de junio y rápidamente generó una ola de reacciones en redes sociales.

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A través de estas plataformas, miles de seguidores, colegas y figuras públicas han expresado su tristeza por la partida de uno de los artistas más emblemáticos del género, que construyó una carrera llena de éxitos gracias a canciones como Colegiala, Que vuelva, Ese hombre soy yo, Qué cara más bonita y Con el alma desnuda.

¿De qué murió Alex Bueno?

El artista había sido diagnosticado con cáncer cerebral en septiembre de 2025; sin embargo, fue sometido a una cirugía en octubre del mismo año para extirpar el tumor. Desde entonces, se encontraba en tratamiento y bajo seguimiento constante de especialistas, con la compañía de sus familiares y allegados.

Pocos días antes de su muerte, el equipo del artista acudió a las redes sociales para pedir oraciones por su recuperación, pero no se dieron a conocer detalles sobre la complicación de salud que atravesaba el intérprete.

Posteriormente, y ante la insistencia de los fanáticos por conocer más información, se revelaron detalles sobre su condición médica por medio de un comunicado difundido por su entorno.

“En septiembre de 2025, el artista fue trasladado a los Estados Unidos tras detectársele un pequeño tumor cerebral. La intervención quirúrgica para su extirpación se realizó con éxito, logrando prevenir complicaciones mayores", explicaron.

Por otro lado, detallaron que los exámenes médicos posteriores revelaron la presencia de células cancerígenas, lo que obligó al artista a iniciar un tratamiento preventivo al que, inicialmente, evolucionó de manera satisfactoria.

Sin embargo, la salud de Alex Bueno presentó un cambio drástico ya que, según informó su equipo, experimentó una baja considerable en sus niveles de sodio y presión arterial, lo que resultó en un decaimiento físico severo y una complicación en su cuadro clínico general.

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A raíz de esta situación, de acuerdo con información compartida por diferentes medios internacionales, el cantante permaneció internado en la Unidad de Cuidados Intensivos hasta el momento de su fallecimiento.

“Que Dios lo tenga en su santa gloria”, “Que descanse en paz don Álex, un gran cantante”, “Mucha fuerza para toda su familia”, son algunos mensajes que han compartido sus admiradores a través de las redes sociales destacando la huella imborrable que dejó en la música tropical.