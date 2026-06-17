Se revelan nuevos detalles sobre la salud de Luis Miguel: el artista sigue hospitalizado en Nueva York tras delicada cirugía

El cantante mexicano Luis Miguel se encuentra ingresado en el Hospital Monte Sinaí de Nueva York, Estados Unidos, luego de haber sido sometido a una delicada cirugía. La noticia fue difundida este miércoles, 17 de junio, por el medio español SEMANA, cuyas fuentes aseguran que el artista evoluciona de manera favorable y podría recibir el alta médica en los próximos días.

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De acuerdo con las declaraciones de Jorge Borrajo, director del medio de entretenimiento español, la situación del intérprete de ‘La Bikina’ se mantiene bajo estricta reserva, pero bajo un pronóstico optimista. “La operación y la recuperación están siendo muy favorables. De hecho, está supervisado por un equipo de alto nivel, liderado por el cardiólogo español Valentín Fuster, una eminencia a nivel mundial”, precisó Borrajo.

El hecho de que la atención médica esté encabezada por el doctor Fuster, reconocido internacionalmente por sus investigaciones en la prevención y tratamiento de enfermedades cardiovasculares, aterosclerosis y trombosis, ha generado diversas interpretaciones en la prensa internacional sobre la naturaleza exacta del padecimiento del artista. No obstante, ni el centro médico ni los representantes oficiales de Luis Miguel han emitido un parte médico que detalle las causas clínicas del procedimiento.

Durante este proceso, el denominado ‘Sol de México’ ha contado con la compañía de su actual pareja, la diseñadora y empresaria española Paloma Cuevas. Según los reportes, Cuevas ha mantenido un esquema de traslados intermitentes entre España y la Gran Manzana debido a sus compromisos familiares, empleando transporte privado para asistir al centro de salud.

Aunque los primeros rumores sobre el estado de salud de Luis Miguel comenzaron a circular con fuerza el pasado 15 de mayo, no fue sino hasta hoy, 17 de junio, que la prensa española reveló detalles inéditos sobre su situación actual.

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De acuerdo con las nuevas informaciones, el cantante continúa hospitalizado en la Gran Manzana tras haber superado una intervención quirúrgica compleja. Al respecto, Borrajo puntualizó: “Estas informaciones son de hace un año y medio. Cuadra que él ya estuvo ingresado en el hospital. Nosotros ahora lo que decimos es que lleva dos semanas recuperándose favorablemente. Sigue ingresado después de haber sido intervenido”.

El estado de salud de Luis Miguel, de 56 años, siempre ha sido un asunto de alto interés para sus seguidores, especialmente tras su regreso a los escenarios globales con su más reciente gira internacional.

Hasta el momento, las cuentas oficiales del cantante no han publicado comunicados desmintiendo o ratificando el internamiento. Se espera que en los próximos días, coincidiendo con la dada de alta mencionada por las fuentes periodísticas españolas, se conozcan más detalles sobre su estado de salud.