Luis Miguel y su hija, juntos otra vez

Michelle Salas, la hija de Luis Miguel, celebró el cumpleaños de su papá con una foto inédita de su matrimonio. Un gesto que generó sorpresa, pues no había hecho pública ninguna foto con el cantante en uno de los días más importantes de su vida.

Michelle nació del romance que tuvo Luis Miguel con Stephanie Salas, actriz y miembro de una de las familias más emblemáticas del entretenimiento mexicano. Sus abuelos son Silvia Pinal y Rafael Banquells, quienes protagonizaron la época dorada del cine y las novelas mexicanas, y la cantante Alejandra Guzmán es su tía.

Michelle fue la primera hija de Luis Miguel. Tenía solo 20 años cuando se convirtió en padre y su relación nunca fue cercana. Según la serie que el cantante autorizó para Netflix, la intención de acercarse a su hija nació por sugerencia de su mánager en ese momento, Hugo López.

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El reconocimiento legal, sin embargo, se daría hasta que Michelle cumplió 16 años. Se dice que la artífice fue la actriz Aracely Arámbula, con quien Luis Miguel tuvo dos hijos. Esto significó un nuevo acercamiento del artista con su hija, motivado por el argumento de Arámbula de querer una familia unida.

Dos años después, Michelle se mudó con su papá a Los Ángeles, empezó a estudiar diseño gráfico e intentó incursionar en el modelaje. Pero la relación nuevamente se fracturó cuando inició un noviazgo con un hombre 20 años mayor que ella: Alejandro Asensi, amigo de la infancia y mánager de su padre. La prensa de la época contó que “El Sol de México” tenía sospechas y contrató a un investigador.

El cantante se sintió traicionado y terminó radicalmente todo vínculo con Asensi. A Michelle la envió a estudiar a Inglaterra, pero solo se quedó un mes. Terminó regresando a México para continuar su relación con Asensi.

Luis Miguel tomó distancia de su hija por años. Durante ese tiempo atravesó una dura crisis económica. Un grupo de amigos empresarios diseñaron un plan para relanzar su carrera y recuperar su estabilidad financiera. Como resultado surgió su serie biográfica en Netflix y una gira de conciertos que fue todo un éxito. En todos los escenarios donde se presentó logró cifras récord.

Este resurgimiento lo llevó a acercarse nuevamente a su hija, quien se convirtió en un soporte emocional para su padre. En ese momento Michelle ya se había separado de Asensi y tenía una relación con el empresario venezolano Danilo Díaz Granados, con quien contrajo matrimonio en octubre de 2023.

La boda, que se celebro en Italia, volvió a poner en duda si la relación del cantante con su hija seguía estable, pues en las primeras fotos no se veía a Luis Miguel por ninguna parte. Pero ayer Salas publicó una foto del día de su boda abrazando a su papá y deseándole un feliz cumpleaños, un gesto que indicaría que sus diferencias quedaron en el pasado.