Así se vivió el concierto de Luis Miguel en Bogotá; clásicos musicales y momentos únicos en el show

No obstante, meses atrás, Luis Miguel sorprendió con el anuncio de sus presentaciones en Colombia, las cuales serían perfectas para un reencuentro de ensueño. Las fechas seleccionadas para esta cita musical fueron en febrero, donde los fans podrían cantar y gozarse un show lleno de baladas y pop.

El concierto abrió sus puertas, reunió a un gran grupo de asistentes, quienes esperaron con ansias a que saliera su ídolo musical. Los músicos aparecieron en el escenario, las luces se apagaron y el Sol de México llegó con su emblemático traje oscuro para darle la bienvenida a sus fans, quienes no contuvieron las emociones.

Con el pasar de los minutos, Luis Miguel dio una muestra de producciones como Será que no me amas, Amor, amor, amor; Culpable o no, Busca una mujer y la incondicional. La presentación se rodeó de un aura especial cuando llegó el turno de la apertura del álbum más recordado y apreciado de Luis Miguel, el cual lleva por título Romances, estrenado en 1991. Tras ser el más vendido y recibir una crítica favorable en los amantes de los boleros y baladas, el proyecto conquistó a quienes le tenían un cariño especial a las letras románticas y los ritmos suaves.