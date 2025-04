Hernán Orjuela destapó fuerte problema que tuvo con Luis Miguel: “tenía que pagar”

“No es fácil trabajar con artistas. Tuve un inconveniente con la compañía de Luis Miguel, el hombre no pudo venir siete años al país”.

Frente a las cámaras del programa, indicó: “Cuando yo estoy haciendo empresa y termino el Festival de Verano, empecé a hacer algunas cosas con laterales y una organización que tenía el booking de Luis Miguel me llamó y me preguntó que si mi compañía podía servir de interventor para poder traer un espectáculo de Luis Miguel a Bogotá”.

Al día siguiente quedaron de reunirse en el hotel en el que el intérprete de Ahora te puedes marchar, La incondicional y La media vuelta , y algunos integrantes de su equipo de trabajo se estaban hospedando. No obstante, pasaban las horas y no salían de sus habitaciones.

“Teníamos que pagar proveedores. Mi ansiedad era porque todos los impuestos los tenía que pagar mi empresa. Coldeportes, Sayco y pólizas amparadas por mi compañía, porque si no pagaba quedaba embalado yo, porque todo el registro quedaba a nombre de mi empresa y todo ese dinero debían entregarlo ellos con base en los recaudos”.

“Trabajar con artistas no es facil” ¿Pleito legal entre Hernán Orjuela y Luis Miguel? 🧐 Esto fue lo que le sucedió al presentador colombiano… Revive la entrevista completa por nuestro canal de YouTube y conoce quien ganó esta demanda😳 #Music #Artistas #Besame #Colombia

“Me le acerqué a alguien del hotel para preguntar qué era lo que estaba pasando y la razón por la que no bajaban. Uno de los botones, muy querido, me conoció por el programa de televisión y me pregunta que si estoy buscando al venezolano (el mánager) y al mexicano (Luis Miguel), que estaban arriba, pues había visto que salieron por el ascensor de la cocina”.