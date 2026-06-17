Yeferson Cossio anuncia que apostará un millón de dólares al debut de la Selección Colombia en el Mundial

El creador de contenido antioqueño Yeferson Cossio ha encendido las redes sociales en las horas previas al debut de la Selección Colombia en la Copa del Mundo 2026. A través de sus plataformas digitales, el influóenciador manifestó su intención de realizar una millonaria apuesta en respaldo al triunfo del equipo dirigido por Néstor Lorenzo en su primer compromiso frente al combinado de Uzbekistán, un encuentro que ha despertado gran expectativa tanto en el ámbito deportivo como en las plataformas de apuestas en línea.

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De acuerdo con lo expresado por el propio creador de contenido en sus historias de Instagram, la operación se ejecutaría a través de la plataforma de apuestas 1Win. Cossio mostró a sus seguidores los detalles de la jugada con la que, según sus estimaciones, buscaría obtener un retorno de 1.370.000 dólares en caso de que Colombia sume sus primeros tres puntos.

El creador de contenido se encuentra actualmente en territorio mexicano para seguir de cerca las incidencias del compromiso mundialista, lo que demuestra que su interacción con el evento deportivo trasciende la actividad en redes sociales. La publicación generó opiniones divididas entre su audiencia: mientras un sector destaca la confianza depositada en el proceso de la ‘Tricolor’, otros usuarios califican el movimiento como un riesgo financiero, teniendo en cuenta la volatilidad de las apuestas deportivas.

La cautela de los apostadores frente a este tipo de anuncios no es menor. A mediados de junio de 2026, un operador de la plataforma Polymarket registró una pérdida de un millón de dólares tras apostar a favor de la victoria de España sobre Cabo Verde, un encuentro que, contra todo pronóstico inicial, culminó con un empate 0-0, dejando en evidencia la inestabilidad de los favoritismos en el fútbol.

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En el panorama deportivo, la percepción del seleccionado colombiano en el exterior es de absoluto respeto, catalogándolo como uno de los contrincantes de mayor cuidado. En declaraciones ofrecidas para el medio colombiano La FM, Akbar Yusupov, editor en jefe del diario Tashkent Times de Uzbekistán, dijo: “Colombia lo tiene todo: agresividad, físico, ritmo, fuerza y resistencia”.

Yusupov complementó el análisis al indicar que, desde la óptica del público y la prensa uzbekos, la Selección Colombia se presenta como el “oponente más inconveniente” del grupo, incluso por encima de potencias tradicionales de Europa. “Incluso Portugal es un poco más conveniente, más jugable que Colombia”, afirmó el comunicador, al sostener que las características atléticas y la presión de los futbolistas colombianos representan el reto estratégico más complejo para su selección en esta primera etapa del torneo.