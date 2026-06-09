Luto en la música popular: murió reconocido cantante tras ser arrastrado por una corriente súbita en el norte del Tolima

Este martes 9 de junio de 2026, la música popular se viste de luto tras confirmarse el fallecimiento del cantante Elmer Bonilla, de 42 años, quien perdió la vida luego de ser arrastrado por una creciente súbita en una quebrada del norte del Tolima.

Al momento de los hechos, el artista intentaba atravesar una quebrada en motocicleta acompañado de otra persona, exactamente en la vía que conecta los municipios de Villahermosa y Herveo.

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Su cuerpo fue identificado en la noche del domingo 7 de junio y, según reportes preliminares, su acompañante logró sobrevivir, según informó Caracol Radio.

Por otro lado, se conoció que el accidente se habría registrado sobre las 8:00 p. m. y habría sido ocasionado por las fuertes lluvias que se registraban en la región, las cuales provocaron el repentino aumento del caudal de la quebrada. La corriente terminó arrastrando el vehículo en el que se movilizaban las víctimas.

El cantante Elmer Bonilla. Foto: Instagram @villahermosa2026

De acuerdo con información difundida por medios locales, las autoridades y organismos de socorro se desplazaron hasta la zona para atender la emergencia y adelantar las labores de recuperación de la vía, luego de que varias comunidades quedaran incomunicadas debido a los daños ocasionados en la red vial.

La noticia del fallecimiento de Elmer Bonilla causó gran impacto entre los habitantes del norte del Tolima, ya que era un reconocido artista local, que se inspiraba en los paisajes de su tierra para grabar sus videos musicales, también junto a mujeres de la región.

Precisamente por eso, diversos organismos de socorro y administraciones municipales han lamentado el fallecimiento del cantante, nacido en Casabianca y residente en la vereda La Esperanza, en el municipio de Villahermosa.

“Con profundo dolor recibimos la noticia de su partida, ocurrida en la noche del domingo 7 de junio de 2026 en un lamentable accidente registrado en la vía que comunica con el municipio de Herveo”, señaló la Alcaldía de Villahermosa a través de sus redes sociales.

Y agregó: “Expresamos nuestras más sinceras condolencias a su esposa, familiares, amigos y seres queridos, elevando una oración por su eterno descanso y pidiendo fortaleza para afrontar este difícil momento”.

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Asimismo, la administración municipal recordó en su publicación que “en el pasado tuvimos el privilegio de compartir con él durante la Caminata e Integración de Villahermosa Tolima, donde, con su alegría, carisma y talento, acompañó a nuestra comunidad y contribuyó al éxito de esta importante jornada”.

Debido a su participación activa, la Alcaldía de Villahermosa destacó su “disposición permanente, calidad humana y compromiso con la gente”, cualidades que aseguran “serán recordadas con gratitud por todos quienes tuvieron la oportunidad de conocerlo”.