En las últimas horas se han viralizado varios videos del cantante estadounidense Lionel Richie, donde se le ve un poco desconcertado mientras hace una pausa inesperada en pleno show en el Grand Casino Arena de St. Paul, en Minnesota.

La escena despertó preocupación entre los asistentes y sus seguidores, quienes comenzaron a especular sobre lo que había ocurrido en el escenario, durante el primer concierto de su nueva gira por Norteamérica.

Famoso actor reveló que no ha podido regresar a Colombia tras tragedia en Venezuela: “En el aeropuerto nos agarró el temblor”

El incidente se presentó justo en la inauguración del tour Sing Along All Night Long, que comparte con la banda Earth, Wind & Fire, luego de cerca de una hora de espectáculo.

De manera repentina, el intérprete de éxitos como Hello, All Night Long y Say You, Say Me, empezó a mostrar signos de malestar mientras intentaba continuar con el show, según se ha evidenciado en los diferentes videos que han circulado en las plataformas digitales.

Su incomodidad se empezó a notar cuando cantaba el tema Dancing On The Ceiling. En ese momento, el artista tuvo que sentarse sobre una plataforma instalada en el escenario, aparentemente para tratar de mantener el control de la situación.

De hecho, de acuerdo con los registros, trató de tranquilizar al público con su característico sentido del humor comentando entre risas: “Cuando se sientan mareados, siéntense”.

Posteriormente, se acercó al piano para empezar a interpretar Three Times A Lady; sin embargo, parecía sentirse cada vez más indispuesto por la molestia que presentaba. Por eso, al terminar su interpretación, anunció una pausa que se prolongó más de lo previsto.

“Lamentablemente, Lionel no se encuentra bien y no podrá continuar con el concierto”, informó al público casi 40 minutos después el saxofonista Dino Soldo, confirmando la cancelación de lo que quedaba del show.

Equipo de Lionel Richie aclaró por qué tuvo que retirarse del concierto

Ante la angustia que despertó esta escena, el equipo de Lionel Richie emitió un comunicado en el que lamentó lo sucedido e informó que el artista deberá guardar reposo durante los próximos días para recuperarse.

Diana Ángel expuso preocupante situación que vivió en pleno centro de Bogotá: “Me quedé paralizada”

“Siguiendo las recomendaciones de los médicos de descansar y recuperarse por completo, Lionel Richie ha pospuesto sus dos próximos conciertos”, dice el texto, haciendo referencia a los shows programados este 26 de junio en Chicago y el sábado 27 en Columbus, Ohio.

Por otro lado, en declaraciones al diario Minnesota Star Tribune, John Paris, baterista de Earth, Wind & Fire, reveló que Lionel Richie le comentó que había sufrido un fuerte cuadro de deshidratación; sin embargo, no había mostrado señales de enfermedad antes de subir al escenario.