Diana Ángel expuso preocupante situación que vivió en pleno centro de Bogotá: “Me quedé paralizada”

Diana Ángel es una de las actrices más reconocidas de la televisión colombiana. Aunque muchos la recuerdan por su participación en Francisco el matemático, a lo largo de su carrera ha hecho parte de exitosas producciones como Clase aparte, Todos quieren con Marilyn y La hija del mariachi.

En 2024 también sorprendió al sumarse a La casa de los famosos Colombia, uno de los realitys más vistos del país. Durante su paso por el programa se convirtió en tema de conversación por la cercanía que compartió con el creador de contenido Culotauro.

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No obstante, más allá de sus constantes apariciones en televisión, Diana Ángel también se ha destacado por su activa participación en debates políticos a través de las redes sociales, una situación que la ha convertido en blanco de fuertes críticas no solo entre los internautas, sino entre otras figuras públicas.

En varias oportunidades, la actriz ha cuestionado las posturas del presidente electo Abelardo De La Espriella y ha expresado su respaldo al gobierno de Gustavo Petro, así como al senador Iván Cepeda, del Pacto Histórico.

En medio de ese contexto, recientemente expuso una preocupante situación que vivió mientras se encontraba en pleno centro de Bogotá. Según su relato, compartido a través de su cuenta de X, en la mañana del jueves 25 de junio, “una señora divinamente en su camioneta Bronco, frenó, bajó la ventana y me gritó a todo pulmón: ‘Váyase del país, boba, guerrillera, hij…’”.

Diana Ángel, actriz colombiana. Foto: Instagram @dianangel01

Tras presenciar esto y ver que la mujer estaba visiblemente alterada por sus distintas opiniones políticas, Diana Ángel aseguró que quedó paralizada sin poder “reaccionar ante el aval que siente tener por haber ganado”, haciendo alusión al respaldo que puede sentir por el reciente triunfo del líder del movimiento Defensores de la Patria.

Por esta razón, extendió una invitación a celebrar y disfrutar los resultados de las elecciones presidenciales con respeto. “Entiendan que hay que compartir el país con nosotros. Aunque les confieso que, parada ahí, sola, con las manos temblorosas y ese frío que me recorrió el cuerpo”.

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Al final de su publicación, la actriz señaló que este episodio la llevó a reflexionar sobre el nivel de polarización política que vive Colombia, más aún después de la segunda vuelta electoral que se llevó a cabo el pasado 21 de junio.

“Pensé: esto se escaló”, escribió, debido a la creciente ola de insultos, descalificaciones e incluso las amenazas entre ciudadanos por sus diferencias ideológicas, una problemática que también expuso la cantante Adriana Lucía y que ella replicó para narrar esta incómoda situación que vivió.