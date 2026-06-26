Famoso actor reveló que no ha podido regresar a Colombia tras tragedia en Venezuela: “En el aeropuerto nos agarró el temblor”

A medida que avanzan los días desde la tragedia que hoy viste de luto a Venezuela, tras los dos sismos de gran magnitud registrados en el país el pasado 24 de junio, continúan saliendo a la luz a través de redes sociales los testimonios de ciudadanos y figuras públicas que vivieron momentos de angustia en distintas zonas durante la emergencia.

Uno de los pronunciamientos más recientes es el del famoso actor colombiano, Iván López, quien desde hace cinco años se encuentra radicado en el vecino país junto a su esposa y su hija. No obstante, debido a sus compromisos profesionales, viaja con frecuencia a Colombia.

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Antes de revelar detalles sobre su situación actual, el artista explicó que viajó días antes de los sismos a Venezuela para celebrar el Día del Padre junto a su familia, sin imaginar que, en medio de un vuelo, serían testigos de los fuertes movimientos telúricos que sacudieron el territorio.

“Me tenían una sorpresa: invitarme del Día del Padre a la isla Margarita y nos fuimos. Regresando a Caracas, para el día de hoy estar en Colombia, haciendo la obra que tengo hace unos meses llamada Burundanga, en el Teatro Nacional; estando en el aeropuerto de aquí de Margarita, nos agarró el temblor”, comentó.

Aseguró que, afortunadamente, la situación no pasó a mayores. Además, señaló que el hecho los tomó por sorpresa y en un primer momento no fue consciente de la magnitud de lo ocurrido.

“Nosotros, un poco sorprendidos, pero sin tener la magnitud de la situación y de lo que ha pasado en este país”, manifestó.

Voluntarios buscan posibles víctimas entre los escombros de un edificio derrumbado tras el doble terremoto que sacudió Caraballeda, estado de La Guaira. Foto: AFP

De acuerdo con Iván, su publicación no solo busca compartir la experiencia que vivió durante los terremotos, sino también hacer un llamado urgente a la solidaridad con Venezuela. El actor explicó que su principal propósito es visibilizar la difícil situación que atraviesan miles de familias y promover cualquier iniciativa que permita brindar ayuda a los afectados.

Según mencionó, tras los fuertes movimientos telúricos, varias zonas del país quedaron completamente devastadas. Miles de personas aún buscan desesperadamente a sus seres queridos entre los escombros, mientras otras intentan encontrar un lugar seguro donde refugiarse o acceder a alimentos, agua y otros recursos básicos para sobrevivir.

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“Más allá de lo que ustedes saben, hago este video para que, por favor, entre todos nosotros le ayudemos a Venezuela; es un país que ahora nos necesita”, precisó, reflejando su angustia por el complejo panorama que se vive en este momento.

Asimismo, señaló que ha convertido sus historias de Instagram en una puerta abierta para “publicar la mayor cantidad de información” relacionada con esta tragedia y las diferentes formas de contribuir con los más necesitados.